"المعمر" توسع مشاريعها مع "هيوماين" بترسية تشكل 30% من إيراداتها

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" المدرجة في السوق السعودية ، ترسية عقد جديد لخدمات استضافة مراكز بيانات مع شركة المستقبل للذكاء الاصطناعي " هيوماين "، بقيمة تزيد على 30% من إجمالي إيراداتها لعام 2025، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وبناء على إيرادات " المعمر " في 2025، البالغة 1.272 مليار ريال، فإن قيمة الترسية الجديدة تتجاوز 381.6 مليون ريال، على أن يكون التاريخ المتوقع لتوقيع العقد في 22 سبتمبر 2026.

ويمثل الإعلان أحدث حلقة في سلسلة ترسيات وعقود متلاحقة بين "المعمر" و"هيوماين" خلال فترة زمنية قصيرة، تركزت على مراكز البيانات وخدمات البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

بدأت السلسلة في أكتوبر 2025، عندما أعلنت "المعمر" ترسية مشروع خدمات استضافة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي عالية الكثافة مع "هيوماين"، بقيمة 51.23 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

تسارع حجم ونطاق الأعمال المرتبطة بالذكاء الصناعي

وبعد نحو شهر، أعلنت الشركة توقيع العقد ذاته لمدة 60 شهرا، مع أثر مالي إيجابي يبدأ من الربع الرابع من العام المالي 2025.

وتسارعت وتيرة الإعلانات في نهاية 2025، حين أعلنت "المعمر" ترسية مشروع لتصميم وبناء مركز بيانات مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي مع "هيوماين"، بقيمة تزيد على 155% من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2024.

ثم تحولت هذه الترسية إلى عقد موقع في مارس العام الجاري، لمدة 12 شهرا، مع أثر مالي إيجابي يبدأ من الربع الثاني من العام المالي 2026.

وبذلك، انتقلت العلاقة التعاقدية المعلنة بين الطرفين خلال أقل من ثمانية أشهر من عقد استضافة بقيمة 51.23 مليون ريال، إلى مشروع تصميم وبناء مركز بيانات تتجاوز قيمته 155% من إيرادات 2024، ثم إلى ترسية جديدة لخدمات استضافة مراكز بيانات.

وتشير هذه الإعلانات إلى تسارع واضح في حجم ونطاق الأعمال المرتبطة بالذكاء الصناعي بمراكز البيانات داخل محفظة "المعمر"، سواء عبر خدمات الاستضافة طويلة الأجل أو عبر تصميم وبناء مراكز بيانات مخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تأتي هذه الترسية في وقت تشهد فيه "هيوماين" نشاطاً متزايداً خلال الشهر الجاري على أكثر من مسار مرتبط بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

الرياض تتصدر قطلع مراكز البيانات في السعودية

مددت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" مذكرة التفاهم مع "هيوماين" لمدة 6 أشهر إضافية، والخاصة بتأسيس مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مراكز بيانات في السعودية.

وأوضحت "إس تي سي" أن التمديد يعود إلى حجم المشروع وأهميته الاستراتيجية للطرفين، وما يتطلبه من استكمال بعض الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية.

ويستهدف المشروع المشترك تطوير بنية تحتية متقدمة بسعة تشغيلية عالية تصل إلى 1 جيجاواط من الأحمال المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات، بطاقة استيعابية تبدأ من 250 ميجاواط.

وبحسب بيان "إس تي سي"، أحرز الطرفان خلال الفترة الماضية تقدماً ملموساً في مناقشة واستكمال الجوانب التجارية والتشغيلية والتنظيمية للمشروع، دون وجود أثر مالي جوهري في الوقت الحالي.

دعم حلول النقل الذاتي

وتعد "هيوماين" طرفاً ذا علاقة، كونها إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يمتلك حصة ملكية في "إس تي سي".

وفي مسار آخر، أبرمت "هيوماين" شراكة مع شركة "إنفيديا" لدعم تطوير منظومة النقل الذاتي في السعودية، عبر الاستفادة من منصة "إنفيديا درايف هايبرون".

وتهدف الشراكة إلى توفير البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والقدرات التشغيلية اللازمة لدعم حلول النقل الذاتي الجاهزة للمستوى الرابع.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق نشاط "هيوماين" من مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية، إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات تشغيلية مثل النقل الذاتي، ضمن توجه أوسع لبناء منظومة محلية للذكاء الاصطناعي وتوطين الأصول الرقمية.