حجم مشروع البيانات يمدد تفاهم "إس تي سي" و "هيوماين" 6 أشهر

مددت شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي" مذكرة التفاهم مع شركة مستقبل الذكاء الاصطناعي "هيوماين" لمدة 6 أشهر إضافية، والتي تختص بتأسيس مشروع مشترك لتطوير وتشغيل مراكز بيانات في السعودية.

"إس تي سي" بينت عبر بيان في "تداول" اليوم الخميس، أن ذلك يعود لحجم المشروع وأهميته الاستراتيجية للطرفين وما يتطلبه من استكمال بعض الإجراءات والمتطلبات التنظيمية والتشغيلية.

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المشروع المشترك يهدف إلى تطوير بنية تحتية متقدمة بسعة تشغيلية عالية تصل إلى 1 جيجاواط من الأحمال المطلوبة لتشغيل مراكز البيانات، بطاقة استيعابية تبدأ من 250 ميجاواط.

البيان أشار، إلى أن الفترة الماضية شهدت أحرز الطرفان تقدما ملموسا في مناقشة واستكمال الجوانب التجارية والتشغيلية والتنظيمية للمشروع، ولا يوجد في الوقت الحالي أثر مالي جوهري، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أو مستجدات مهمة تتعلق بالمشروع في حينه.

تعد "هيوماين" طرفا ذو علاقة، لكونها إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، والذي يمتلك حصة ملكية في "إس تي سي".

الجدير بالذكر أن هذا التحالف الاستراتيجي يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، من خلال توطين الأصول الرقمية، ودعم تطوير منظومة سيادية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إنشاء منصة متكاملة لتطوير ونشر النماذج اللغوية الكبيرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الأساسية.