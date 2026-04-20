السوق المالية السعودية توافق على زيادة رأسمال "الراشد للصناعة"

​وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة "الراشد للصناعة" زيادة رأسمالها بنسبة تصل إلى 50%، وفقا لما أعلنته اليوم الإثنين في إفصاح نشر على موقعها.

بموجب الموافقة، سيكون من حق الشركة زيادة رأسمالها إلى 120 مليون ريال من 80 مليونا فقط في الوقت الحالي، عبر منح سهم مجاني واحد مقابل كل سهمين قائمين يملكهما المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

سيحدد مجلس إدارة الشركة هذا التاريخ في وقت لاحق، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل 40 مليون ريال من بند "أرباح مبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 8 ملايين إلى 12 مليونا.

يتمثل النشاط الرئيسي لشركة الراشد للصناعة في إنتاج عديد من المنتجات البلاستيكية من خلال تقنيات السحب والحقن والتشكيل الحراري والنفخ وجميع هذه الخطوط تخدم قطاعات تجارية متعددة منها عبوات الأغذية والأدوات المنزلية، تعبئة التمور والحلويات والمعجنات وكذلك علب الأغذية ذات الاستعمال الواحد.