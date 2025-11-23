الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية





أعلنت شركة الراشد للصناعة عن شراء موقع مصنع قائم بالمدينة الصناعية الأولى بالقصيم، من مصنع الابتكار الدولية للصناعة بقيمة بلغت 1.9 مليون ريال.

وأضافت الشركة، في بيان لها على تداول، أنه تم إنهاء كافة الموافقات من هيئة المدن الصناعية، مشيرةً إلى أن الشراء يشمل المباني وعقود الإيجارات لهيئة المدن الصناعية بمساحة قدرها 5400 متر مربع.

وبيّنت أنه سيتم تمويل الصفقة بشكل ذاتي من الشركة، لافتةً إلى أن الموقع عبارة عن أرض صناعية داخل نطاق المدينة الصناعية الأولى بالقصيم مقام عليها مبانٍ صناعية، وتأتي الصفقة ضمن الخطط الاستراتيجية لتوسعات الشركة للمنتجات البلاستيكية.

وتوقعت الشركة أن يكون للصفقة أثر جيد في زيادة خطوط الإنتاج وحصتها السوقية خلال الأعوام القادمة.