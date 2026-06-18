السعودية للشحن تطلق حملة عالمية لإبراز خدماتها المتخصصة في سلاسل الإمداد

أطلقت الخطوط السعودية للشحن حملة عالمية جديدة تحت شعار "حلول موثوقة.. بتميز معتمد"، تستهدف عملاءها وشركاءها في قطاع الأعمال، بهدف تسليط الضوء على خدماتها المتخصصة في سلاسل الإمداد، ومستويات الجودة والاعتمادات الدولية التي تدعم عملياتها اللوجستية.

وتأتي الحملة في إطار جهود الشركة لتعزيز حضورها في سوق الشحن الجوي العالمي، وإبراز دور الخدمات اللوجستية المتخصصة في دعم القطاعات الحيوية التي تتطلب مستويات عالية من الدقة والموثوقية.

وتسلط الحملة الضوء على الخدمات التي تقدمها السعودية للشحن في مجالات نقل المنتجات الدوائية، والبضائع الطازجة، والحيوانات الحية، والشحنات عالية القيمة، إلى جانب البضائع الخطرة، مع التركيز على الإجراءات التشغيلية والمعايير الدولية المعتمدة لضمان سلامة الشحنات وجودة مناولتها.

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وتؤكد الشركة من خلال الحملة أهمية الخدمات اللوجستية المتخصصة في دعم منظومات الرعاية الصحية، وتعزيز الأمن الغذائي، وحماية المقتنيات الثمينة والإرث الثقافي، عبر حلول نقل مصممة لتلبية متطلبات كل قطاع.

اعتمادات دولية تعزز الموثوقية

وترتكز عمليات السعودية للشحن على منظومة من الشهادات والاعتمادات الدولية، من أبرزها ثلاث شهادات ضمن برنامج التميز في التحقق المستقل (CEIV) التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، تشمل الخدمات اللوجستية الدوائية، والبضائع الطازجة، ونقل بطاريات الليثيوم.

كما تمتلك الشركة ست شهادات متخصصة من المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، بما يعكس التزامها بمعايير الجودة والسلامة في مختلف مراحل سلسلة الإمداد.

حلول متخصصة للقطاعات الحيوية

وفي قطاع الأدوية، تعتمد الشركة على معايير ممارسات التوزيع الجيد (GDP) لضمان الحفاظ على جودة المنتجات الدوائية وسلامتها أثناء عمليات النقل.

أما في قطاع المنتجات الطازجة، فتستخدم حلولًا متقدمة لسلسلة التبريد تشمل تقنيات التبريد بالتفريغ وعربات التبريد المتخصصة، بما يسهم في المحافظة على جودة المنتجات الزراعية سريعة التلف ودعم سلاسل الإمداد الغذائية.

كما توفر الشركة خدمات مخصصة لنقل الحيوانات الحية وفق معايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، من خلال تجهيزات مصممة خصيصًا تضمن سلامة الحيوانات ومراقبتها خلال الرحلة.

وتدعم السعودية للشحن خدماتها المتخصصة عبر الاستثمار في أسطول حديث من طائرات الشحن عالية السعة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمواكبة الطلب المتنامي على خدمات الشحن الجوي.

وتسعى الشركة من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز قدرتها على إدارة العمليات اللوجستية المعقدة وتقديم حلول نقل موثوقة للأسواق الإقليمية والعالمية.

الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة

وتعتمد الشركة على الموقع الجغرافي للمملكة باعتباره نقطة ربط بين الأسواق العالمية، حيث تدير شبكة دولية متنامية تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

كما يعزز حضورها في أسواق شرق آسيا والمحيط الهادئ وجود شركة السعودية للشحن العالمية في هونغ كونغ، إلى جانب اتفاقيات التعاون مع شركات الشحن الصينية، بما يدعم تدفق سلاسل الإمداد العالمية ويوسع نطاق الخدمات اللوجستية التي تقدمها.

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دعم مستهدفات التحول اللوجستي

وتأتي الحملة في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ خططها الرامية إلى ترسيخ مكانتها كمركز لوجستي عالمي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي.

وتؤكد السعودية للشحن أن الموثوقية في قطاع الشحن لا تقتصر على نقل البضائع، بل تعتمد على منظومة متكاملة تشمل الاعتمادات الدولية، والتقنيات الحديثة، والانضباط التشغيلي، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات متخصصة تلبي احتياجات الأسواق العالمية.