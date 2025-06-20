إطلاق مرصد تحديات الخدمات اللوجستية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في السعودية

أطلق اتحاد الغرف السعودية، "مرصد تحديات الخدمات اللوجستية" بهدف رصد وفهم التحديات التشغيلية والاقتصادية في مختلف القطاعات، ورفع كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد بالمملكة، حيث يهدف إلى قياس مستوى الكفاءة والاستقرار في سلاسل الإمداد، ودعم تمثيل صوت القطاع الخاص بدقة، إضافة إلى تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء.

يوفر المرصد منصة رقمية متقدمة تتيح تصميم استبيانات متخصصة وجمع وتحليل مرئيات القطاع الخاص بشكل منهجي وموثوق، بما يسهم بإنتاج مؤشرات تدعم اتخاذ القرار، كما يغطي تحليل التحديات التشغيلية في القطاعات الحيوية، خصوصا الغذائية والدوائية، بما فيها تأخر الشحنات، وارتفاع التكاليف، والاعتماد على موردين محددين، بجانب استشراف المخاطر المستقبلية المرتبطة بالاستيراد والمسارات اللوجستية.

المرصد يعمل على رصد التحديات بشكل دوري وتحويلها إلى تقارير تحليلية تدعم تطوير حلول عملية تعزز كفاءة القطاع، وترفع مستوى الجاهزية والاستجابة للتغيرات الاقتصادية.