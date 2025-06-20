الثلاثاء, 31 مارس 2026 | 12 شَوَّال 1447
الأخبار

إطلاق مرصد تحديات الخدمات اللوجستية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في السعودية

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 31 مارس 2026 9:37 |1 دقائق قراءة
إطلاق مرصد تحديات الخدمات اللوجستية لتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد في السعودية

أطلق اتحاد الغرف السعودية، "مرصد تحديات الخدمات اللوجستية" بهدف رصد وفهم التحديات التشغيلية والاقتصادية في مختلف القطاعات، ورفع كفاءة واستقرار سلاسل الإمداد بالمملكة، حيث يهدف إلى قياس مستوى الكفاءة والاستقرار في سلاسل الإمداد، ودعم تمثيل صوت القطاع الخاص بدقة، إضافة إلى تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز كفاءة الأداء.

اتحاد الغرف السعودية يُطلق إستراتيجية الاستدامة والاقتصاد الأخضر

 أطلق اتحاد الغرف السعودية ممثلًا باللجنة الوطنية للاستدامة...

Sun, 20 2025

يوفر المرصد منصة رقمية متقدمة تتيح تصميم استبيانات متخصصة وجمع وتحليل مرئيات القطاع الخاص بشكل منهجي وموثوق، بما يسهم بإنتاج مؤشرات تدعم اتخاذ القرار، كما يغطي تحليل التحديات التشغيلية في القطاعات الحيوية، خصوصا الغذائية والدوائية، بما فيها تأخر الشحنات، وارتفاع التكاليف، والاعتماد على موردين محددين، بجانب استشراف المخاطر المستقبلية المرتبطة بالاستيراد والمسارات اللوجستية.

المرصد final.jpg

المرصد يعمل على رصد التحديات بشكل دوري وتحويلها إلى تقارير تحليلية تدعم تطوير حلول عملية تعزز كفاءة القطاع، وترفع مستوى الجاهزية والاستجابة للتغيرات الاقتصادية.

الاتحاد دعا كافة المستثمرين والمنشآت للمشاركة والتفاعل مع المرصد وإيصال تحدياتهم ومقترحاتهم عبر موقعه الرسمي، مؤكدا أن المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو بناء منظومة بيانات متكاملة تدعم صناع القرار بمعلومات دقيقة وموثوقة، وتسهم بتعزيز استدامة سلاسل الإمداد ودعم الأمن الغذائي والدوائي السعودي.

السعودية، القطاع الخاص، اتحاد الغرف السعودية
