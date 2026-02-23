الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الجمعة, 6 مارس 2026 | 17 رَمَضَان 1447
الشركات

"بنك الجزيرة" يبدأ طرح صكوك رأسمالية بحد أدنى مليون ريال

«الاقتصادية»
«الاقتصادية» من الرياض
الثلاثاء 24 فبراير 2026 8:39 |1 دقائق قراءة
"بنك الجزيرة" يبدأ طرح صكوك رأسمالية بحد أدنى مليون ريال

بدء بنك الجزيرة طرح صكوك رأسمال إضافية من الشريحة الأولى مقومة بالريال داخل السعودية، وذلك في إطار برنامجه البالغ قيمته 5 مليارات.

البنك قال عبر بيان في "تداول" اليوم الثلاثاء، أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، مبينا أنه قيمة الطرح وسعره والعائد منه سيتم تحديدها بناء على ظروف السوق.

قام بتعيين كل من الجزيرة كابيتال والراجحي المالية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالصفقة.

البنك بين أن الطرح سيستمر لمدة 20 يوما، مضيفا أن الصكوك دائمة لكنها قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، وفقا لشروط معينة.

الإعلان لا يعتبر دعوة أو عرضا للشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، حيث يخضع لشروط وأحكام محددة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، وفقا للبنك.

بنك الجزيرة الذي تأسس في 1975 وتصل قيمته السوقية اليوم إلى 15 مليار ريال، سجل صافي أرباح 1.5 مليار ريال العام الماضي بارتفاع 22% جراء ارتفاع دخل العمليات 18% بدعم نمو صافي دخل التمويل والاستثمار، وأتعاب الخدمات البنكية.

البنوك السعوديةبنك الجزيرةصكوكتاسيتداولالسعودية
