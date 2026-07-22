من المنتظر أن يوزع بنك البلاد السعودي 750 مليون ريال أرباحا مرحلية نقدية عن النصف الأول من العام الجاري، بعد أن قرر مجلس إدارته ذلك، وفقا لما أعلنه اليوم الأربعاء على "تداول".

ستكون حصة السهم من الأرباح 50 فلسا، حيث توزع القيمة الإجمالية على 1.5 مليار سهم.

تم الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي على قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين.

ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم تاريخ الأحقية والمقيدين في سجل مساهمي ‏البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ ‏ الأحقية‏.

سجل بنك البلاد المدرج في السوق السعودية، صافي ربح بلغ 791.6 مليون ريال في الربع الثاني من 2026، بزيادة 3.4% على أساس سنوي، في أبطأ وتيرة نمو سنوي للأرباح الفصلية منذ أكثر من 6 سنوات.

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رغم تباطؤ الزخم، جاءت الأرباح أعلى من متوسط توقعات المحللين الذي جمعته بلومبرغ والبالغة 776 مليون ريال، بفارق نحو 2%، ما يظهر قدرة البنك على تعويض جزء من ضغوط الهوامش عبر نمو الدخل الاستثماري وتحسن الأداء مقارنة بالربع السابق.

"بنك البلاد" الذي تأسس في 2004، يعمل في تقديم الخدمات المصرفية التمويلية والاستثمارية المتكاملة من خلال أدوات إسلامية متنوعة، حيث بلغت قيمته السوقية اليوم 36 مليار ريال، وتملك شركة محمد السبيعي الحصة الكبرى من رأسمال البنك البالغة 19.3%.