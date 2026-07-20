ارتفع صافي ربح بنك البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 3.4% على أساس سنوي إلى 792 مليون ريال، مقارنة مع 766 خلال الربع المماثل من العام الماضي.

"بنك البلاد" أوضح عبر بيان في "تداول" اليوم الاثنين، أن صافي الدخل ارتفع نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات 5%، ويعود ذلك إلى ارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ودخل العمليات الأخرى، قابلها انخفاض في صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي المكاسب من القيمة العادلة للأدوات من خلال قائمة الدخل ومكاسب تحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح.

من الجانب الآخر زاد إجمالي مصاريف العمليات 6%، نتيجة زيادة المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والرواتب وما في حكمها، وصافي مخصص خسائر الائتمان، ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

البنك بين أن إجمالي مصاريف العمليات ارتفع 10%، وذلك نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها وصافي مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المحمل ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.

أشار إلى أن صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ارتفع 8.5% إلى 911 مليون ريال، وصافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات زاد 7% إلى 361 مليون ريال، بدعم ارتفاع الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية 15%، قابلها ارتفاع في العائد على الودائع والمطلوبات المالية بنسبة 23%.

"بنك البلاد" الذي تأسس في 2004، يعمل في تقديم الخدمات المصرفية التمويلية والاستثمارية المتكاملة من خلال أدوات إسلامية متنوعة، حيث بلغت قيمته السوقية اليوم 36 مليار ريال، وتملك شركة محمد السبيعي الحصة الأكبر من رأسمال البنك البالغة 19.3%.