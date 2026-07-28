زادت شركة "البحر الأحمر العالمية" قيمة تسهيلات مالية من البنك الأهلي السعودي بنحو 115% إلى 430.78 مليون ريال، وفقال لما أعلنته في إفصاح نشر على "تداول" اليوم الأربعاء.

البحر الأحمر العالمية" قالت إن شركتها التابعة "التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية" وقعت اتفاقية تسهيلات مالية "البنك الأهلي السعودي" تم بموجبها الاتفاق على تعديل اتفاقية تمويل سابقة بقيمة 200 مليون ريال تعود إلى 5 نوفمبر 2024.

الهدف من التسهيلات المالية إصدار خطابات ضمانات نهائية وخطابات ضمان دفعة مقدمة إضافة إلى الحصول على تمويل اعتمادات مستندية عادية، بحسب الإفصاح.

الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بقيمة 430.78 مليون ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية.

ضمان الشركات بنحو 219.7 مليون ريال من "البحر الأحمر العالمية"، ومبلغ 147.76 مليون ريال من "ميم سين باء القابضة".

يضاف إلى هذا ضمان شخصي بأكثر من 42 مليون ريال من فارس عصمت عبدالصمد السعدي، وضمان شخصي بأكثر من 21 مليون ريال من زياد جان الصايغ.

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تأسست "البحر الأحمر الدولية" عام 1976 في جدة، وأدرجت في تداول عام 2006 بعد طرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام.

عام 2012، رفعت رأسمالها من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال عبر منح سهم مجاني لكل 3 أسهم، لدعم خطط توسع.

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تُعد الشركة من الشركات المتخصصة في تطوير وتوريد وتشغيل المجمعات السكنية مسبقة الصنع، وتستهدف بشكل رئيسي قطاعات النفط والغاز والتعدين والصناعة، التي تتطلب توفير مساكن للعاملين في مواقع المشاريع خارج النطاق العمراني.

تمتلك الشركة مرافق تصنيع في الجبيل بالسعودية، وجبل علي في الإمارات، وأكرا في غانا، بطاقة إنتاجية إجمالية تتجاوز 770 ألف متر مربع سنويًا.

كما تدير الشركة مجمعات سكنية دائمة، مثل نخيل الصحراء في ينبع والجبيل وحاسي مسعود في الجزائر، إلى جانب إنشاء وتشغيل مجمعات سكنية مؤقتة لمشاريع النفط والغاز والتعدين والمشاريع الصناعية.