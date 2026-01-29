3 من العظماء السبعة يدرسون استثمار 60 مليار دولار في "OpenAI"

تخوض شركات إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت محادثات لاستثمار 60 مليار دولار في "أوبن إيه.آي"، وفقا لما ذكره موقع "ذا ​إنفورميشن" أمس الأربعاء.

الموقع نقل عن ‌مصدر أن إنفيديا ‌وهي ⁠مستثمر ​حالي تستخدم رقائقها في تشغيل نماذج أوبن إيه.آي للذكاء الاصطناعي، تسعى لاستثمار 30 مليارا.

مايكروسوفت التي ⁠تدعم الشركة منذ فترة طويلة، تسعى لاستثمار 10 مليارات، فيما ستكون أمازون مستثمرا جديدا بـ 10 مليارات وربما 20 ​مليارا.

التقرير قال إن "أوبن إيه.آي" على ⁠وشك تلقي شروط الاستثمار من هذه الشركات، فيما يتسن لـ "رويترز" التحقق من صحة التقرير.

تواجه "أوبن إيه.آي" ارتفاعا في تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مع ‌اشتداد المنافسة من جوجل التابعة لشركة ألفابت.

سوفت بنك

يذكر أن مجموعة "سوفت بنك" تجري محادثات للاستثمار بمبلغ إضافي قدره 30 مليار دولار في "أوبن إيه آي"، في زيادة حادة في حجم الالتزام تبرز طموحات مؤسسها ماسايوشي سون للعب دور محوري في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الشركة اليابانية، التي تُعد بالفعل أحد أكبر الداعمين لصانعة "تشات جي بي تي"، تناقش ضخ رأسمال إضافي في الشركة الناشئة سريعة النمو.

وأضاف أحد الأشخاص طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المحادثات، أن الحد الأقصى للمبلغ الذي تدرسه "سوفت بنك" يبلغ 30 مليار دولار. وأشاروا إلى أن المناقشات لا تزال مرنة، وقد يتغير حجم التمويل. وارتفعت أسهم "سوفت بنك" 5.8% في طوكيو يوم الأربعاء.