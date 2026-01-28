"سوفت بنك" تخطط لاستثمار 30 مليار دولار في "أوبن إيه آي"





تجري مجموعة "سوفت بنك" محادثات للاستثمار بمبلغ إضافي قدره 30 مليار دولار في "أوبن إيه آي"، في زيادة حادة في حجم الالتزام تعكس طموحات مؤسسها ماسايوشي سون للعب دور محوري في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن الشركة اليابانية، التي تُعد بالفعل أحد أكبر الداعمين لصانعة "تشات جي بي تي"، تناقش ضخ رأس مال إضافي في الشركة الناشئة سريعة النمو.

وأضاف أحد الأشخاص طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً لخصوصية المحادثات، أن الحد الأقصى للمبلغ الذي تدرسه "سوفت بنك" يبلغ 30 مليار دولار. وأشاروا إلى أن المناقشات لا تزال مرنة، وقد يتغير حجم التمويل. وارتفعت أسهم "سوفت بنك" بنسبة 5.8% في طوكيو يوم الأربعاء.

توسع الرهانات على "أوبن إيه آي"

كان سون قد بدأ في تصفية بعض استثماراته لزيادة حصة "سوفت بنك" في "أوبن إيه آي" وتجهيز السيولة اللازمة لاستثمارات واسعة النطاق تهدف إلى إدماج الذكاء الاصطناعي في جميع الأجهزة.

وباعت الشركة حصتها في "إنفيديا"، كما علّقت مؤخراً محادثات الاستحواذ على مشغّل مراكز البيانات الأميركي "سويتش".

وكانت الشركة التي تتخذ في طوكيو مقراً لها قد راكمت حصة تبلغ 11% في "أوبن إيه آي"، بعد أن ضخت 22.5 مليار دولار قبل شهر واحد فقط.

وامتنع ممثلو "سوفت بنك" عن التعليق على الاستثمار المحتمل، الذي كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أورده.

جولة تمويل جديدة

في سياق متصل، قال أشخاص مطلعون إن الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي" سام ألتمان، عقد اجتماعات مع كبار المستثمرين في الشرق الأوسط لتأمين تمويل لجولة استثمارية جديدة قد يصل حجمها إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار.

وأضافوا أن صانعة "تشات جي بي تي" تسعى إلى جمع 50 مليار دولار أو أكثر في هذه الجولة، عند تقييم يتراوح بين نحو 750 مليار دولار و830 مليار دولار. وأكدوا أن المحادثات لا تزال في مراحلها المبكرة، وأن المبالغ قد تتغير.

وعلى الرغم من دخولها المبكر مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن "سوفت بنك" فوتت إلى حد كبير موجة عالمية لبناء أشباه الموصلات، ورفوف الخوادم، وغيرها من العتاد الداعم لتعلم الآلة، حيث تركزت الحصة الكبرى من الاستثمارات في دائرة ضيقة من صانعي الرقائق، من بينهم "إنفيديا" و"تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشورينغ".

ضغوط ائتمانية متزايدة

خلال الأشهر الأخيرة، كثفت "سوفت بنك" رهاناتها على الذكاء الاصطناعي بشكل ملحوظ. فخلال العام الماضي، استحوذت الشركة على مصمم الرقائق الأمريكي "أمبير كومبيوتينغ" مقابل 6.5 مليارات دولار، وأعلنت صفقة بقيمة 5.4 مليارات دولار للاستحواذ على وحدة الروبوتات التابعة لشركة "إيه بي بي".

ولتمويل جزء من هذه التكاليف، باعت "سوفت بنك" جزءاً من حصتها في "تي موبايل يو إس"، وتخلت عن كامل حصتها في "إنفيديا"، ووسّعت قرضها الهامشي المضمون بأسهمها في شركة "آرم".

وحذرت وكالة "إس آند بي للتصنيف الائتماني" في وقت سابق من هذا الشهر من أن استثمارات "سوفت بنك" في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانخفاض الحاد في قيمة أسهم "آرم" في نهاية العام الماضي، تفرض ضغوطاً متزايدة على الجدارة الائتمانية للشركة.