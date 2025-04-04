14 جامعة سعودية تطلق 40 برنامجا أكاديميا للذكاء الاصطناعي

أطلقت 14 جامعة سعودية حكومية وأهلية 40 برنامجا أكاديميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تشمل مراحل الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الدكتور ماجد الشهري.

الشهري أشار على هامش المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي ICAN 2026، إلى أن هذه البرامج التي أطلقت بالتعاون مع سدايا تعزز مكانة السعودية في المجال، ولا سيما مع وصولها للمركز الـ 15 عالميا، والأول على مستوى المنطقة، في مؤشرات الذكاء الاصطناعي.

متحدث "سدايا" أوضح أن البنية التحتية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، نجحت في جمع الأرقام والبيانات الحكومية ضمن منصة موحدة، تعد بمنزلة بنك بيانات وطني، أسهم في استشراف المستقبل وتقديم تقارير دقيقة لصناع القرار، الأمر الذي أثمر عن خلق فرص استثمارية جديدة وتحقيق وفورات مالية راوحت قيمتها ما بين 51 و53 مليار ريال، وفق أحدث الإحصاءات.

تعاون مع أكاديميات

أضاف "نعمل على بناء القدرات من خلال عدة مستويات، أبرزها أكاديمية سدايا التي تقدم برامج تدريبية متنوعة للمبتدئين والمتخصصين، إلى جانب التعاون مع أكاديميات القطاعين الحكومي والخاص لضمان تكامل البرامج وشمولية جميع الفئات العمرية والتخصصات".

المؤتمر يمثل خطوة مهمة في مشاركة السعوديين في التطورات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة أن الإقبال الدولي يبرز الثقة التي تمنحها الدول والشركات وممثلو القطاعات الربحية وغير الربحية للبلاد، ولا سيما أن الرسائل والمعلومات التي يتم تبادلها ستؤثر بشكل مهم في القرارات الاستراتيجية على المستوى الدولي.

.