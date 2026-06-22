إنتاجية الإبل من الحليب في السعودية ترتفع 320% خلال 3 سنوات

تضاعف معدل إنتاج حليب الإبل لكل ناقة في السعودية بنحو 320% خلال 3 سنوات فقط، مع الاستثمار في الأبحاث والتطوير واختيار أفضل السلالات، وفقا لما كشف عنه لـ "الاقتصادية" فوزان الماضي، الرئيس التنفيذي لقطاع الزراعة في شركة "سواني".

بحسب الماضي، كان متوسط إنتاج الناقة الواحدة من الحليب قبل 3 سنوات، عند تدشين "سواني"، نحو 2.5 لتر يوميا، مقارنة بـ10.5 لتر حاليا.

يعد حليب الإبل إرثا سعوديا أصيلًا، وأحد عناصر الأمن الغذائي في المملكة، حيث كان مشروبا أساسيا لآلاف السنين.

"سواني"، مالكة العلامة التجارية "نوق"، والتابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، انطلقت عام 2023 بهدف تطوير قطاع حليب الإبل ومنتجاته.

خلال هذه الفترة، حققت الشركة نموًا ملحوظًا في انتشار منتجاتها ووصولها إلى شرائح جديدة من المستهلكين.

احتفت علامة "نوق" باليوم العالمي للإبل اليوم الإثنين، عبر تنظيم فعالية بعنوان "حليب الإبل: صناعة وثقافة".

حضر الفعالية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمهتمين بقطاع الإبل، بمشاركة نزار حداد، مدير برنامج الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في السعودية.

وسعت "سواني" نطاق منتجاتها، لتشمل الحليب طويل الأجل والأجبان والزبد والقشطة المصنوعة من حليب الإبل، بحسب الماضي.

الرئيس التنفيذي لقطاع الزراعة في "سواني" أوضح أن حجم الإنتاج الحالي رغم تضاعفه أكثر من مرة ما زال لا يكفي لتلبية الطلب المحلي المتنامي.

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لكنه أكد استمرار خطط التطوير بهدف الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز حضور المنتجات السعودية دوليًا.

بحسب الماضي، فقد بدأت "سواني" بالفعل تصدير منتجات الحليب طويل الأجل إلى الأسواق العالمية، من بينها السوق الروسية.

وقال "إن الشركة تستهدف التوسع في عدد من الأسواق الخارجية وفق خطط إنتاج وتصدير مدروسة، إلى جانب تلبية الطلبات المتزايدة الواردة إليها".

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الماضي أشار إلى تحديات كبيرة يواجهها القطاع، تبدأ من عمليات جمع الإبل، وتصل إلى محدودية كميات الحليب المنتجة مقارنة بالأبقار.

بينما لا يتجاوز المعدل الشائع لإنتاج الناقة الواحدة 5 لترات يوميًا، تنتج الأبقار على سبيل المثال ما يرواح بين 45-50 لترا.