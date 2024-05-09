إطلاق برنامج يعزز ارتباط أطفال "الابتدائية" مع "نوق" لتعريفهم بفوائد حليب الإبل

أعلنت سواني -المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة-، إطلاق برنامج تفاعلي مبتكر يهدف إلى توعية الأطفال بفوائد حليب الإبل الصحّية من خلال مبادرات تفاعلية عديدة تعزّز ارتباط علامة "نوق" التجارية مع الأطفال، وبناء علاقة قوية ومستدامة مع الشريحة المهمة من المجتمع.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة سواني أحمد جمال الدين, أن البرنامج الجديد يأتي في إطار إستراتيجية علامة "نوق" التجارية للتفاعل المباشر مع الأطفال، والتوعية بفوائد حليب الإبل الصحية، وتعزيز الارتباط بعلامة نوق التجارية، وبناء علاقة قوية ومستدامة مع الجيل القادم من المستهلكين، مع التركيز على النهج التعليمي والترفيهي.

وقال: "نهدف من خلال البرنامج المميز إلى خلق تجارب لا تنسى للأطفال من خلال تسليط الضوء على المزايا الفريدة لمنتجاتنا؛ وترسيخ مكانة علامتنا التجارية في قلوبهم منذ الصغر, كما نتطلع إلى إيصال رسائلنا الأساسية من خلال البرنامج إلى الأمهات، وتقديم هدايا تذكارية للأطفال تعبر عن تقديرنا لاختيارهم منتجاتنا".

ويستهدف البرنامج الأطفال في المرحلة الابتدائية، ويشمل مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية لتعزيز الارتباط بعلامة "نوق".

ومن خلال الوصول إلى أكثر من ربع مليون طفل، يهدف البرنامج إلى تمكين الأطفال من تذوق واستشعار والتمتع بمنتجات علامة "نوق" التجارية؛ مع تسليط الضوء على فوائد حليب الإبل كونه أحد أفضل منتجات الألبان للنمو.

ويتضمن البرنامج تنظيم معارض مدرسية، ورحلات تعليمية، وتحديات عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك، بالإضافة إلى نشر كتاب تلوين رقمي، وتقديم وجبات غذائية صحية خلال الأنشطة.