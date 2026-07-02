وقعت شركة أملاك العالمية للتمويل اتفاقية مع البنك الأهلي السعودي لبيع محفظة من عقود التمويل الاستهلاكي بقيمة 133.67 مليون ريال، إلى جانب تقديم خدمات إدارة للعقود المباعة، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة وتنويع مصادر التمويل.

أوضحت الشركة في بيان اليوم أن الاتفاقية الموقعة ، تمنحها الحق في بيع محافظ إضافية من عقود التمويل الاستهلاكي للبنك ، وفقًا للشروط المتفق عليها، بإجمالي قيمة يصل إلى 500 مليون ريال.

أضافت أن الاتفاقية تعزز مرونة إدارة الأصول، وتدعم خطط الشركة في تنويع مصادر التمويل ورفع كفاءة إدارة محافظها التمويلية.

وفي هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لشركة أملاك العالمية للتمويل، عدنان الشبيلي، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز المرونة المالية للشركة، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين إدارة محافظ التمويل، بما يدعم خطط النمو والتوسع ومواصلة تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات العملاء.

أكدت الشركة أن متحصلات عمليات البيع ستُستخدم في دعم أعمالها التشغيلية وتعزيز السيولة، بما يرفع قدرتها على التوسع وتطوير منتجاتها التمويلية.

توقعت أن ينعكس الأثر المالي للاتفاقية إيجابًا على نتائجها المالية خلال الربع الثاني من 2026.

أشارت "أملاك العالمية" إلى أن الاتفاقية أُبرمت وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، مؤكدة عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في الصفقة.

تعمل أملاك العالمية للتمويل، الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، في تقديم حلول التمويل الرقمي للأفراد، إلى جانب تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري.