أعلن البنك الأهلي السعودي إبرام شراكة مع شركة Checkout.com المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية، بهدف تعزيز خدمات المدفوعات الإلكترونية ودعم نمو أنشطة التجارة الرقمية في السوق السعودية.

بموجب الاتفاقية، سيتم ربط خدمات البنك بالبنية التحتية للمدفوعات التي توفرها الشركة العالمية، بما يتيح للتجار والشركات الاستفادة من حلول دفع رقمية تدعم التعاملات عبر عدد كبير من العملات والأسواق الدولية، وتسهم في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني والتوسع في الأنشطة التجارية العابرة للحدود.

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تأتي هذه الخطوة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية، حيث تسعى المؤسسات المالية وشركات التقنية المالية إلى تطوير منظومة المدفوعات الرقمية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للتجار والمستهلكين.

وفقاً للبيانات المعلنة، تدعم منصة Checkout تنفيذ المعاملات بأكثر من 145 عملة، كما عالجت مدفوعات للتجارة الإلكترونية بقيمة تجاوزت 300 مليار دولار عالمياً خلال عام 2025، ما يظهر تنامي الاعتماد على حلول الدفع الرقمية في الأسواق المختلفة.

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توجه نحو تطوير البنية الرقمية

تظهر الشراكة توجه القطاع المالي نحو تعزيز البنية التحتية للمدفوعات الرقمية وتوسيع الخيارات المتاحة أمام الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، بما يسهم في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المالية، بالتوازي مع النمو المتزايد للاقتصاد الرقمي في السعودية.