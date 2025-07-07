أرباح "صافولا" تتراجع 91% خلال عام بضغط 3 أسباب

تراجع صافي أرباح مجموعة " صافولا " السعودية بشكل حاد بنسبة 91.2% العام الماضي إلى 874.5 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح قدره 9.97 مليار ريال في 2024.

"صافولا" بررت عبر بيان في " تداول " اليوم الأحد التراجع الحاد في صافي أرباحها خلال 2025 إلى 3 أسباب رئيسية، أولها عدم تسجيل أرباح غير متكررة تم الاعتراف به خلال 2024، نتيجة توزيع كامل حصتها في " المراعي " البالغة 34.5% على المساهمين المستحقين في "صافولا"، بمبلغ 11.3 مليار، وثاني الأسباب كان ارتفاع المصروفات التشغيلية نتيجة أثر توحيد القوائم المالية للشركة المصرية المتحدة للسكر.

أضافت في بيانها، أن ثالث أسباب انخفاض صافي الدخل، كان تراجع حصة "صافولا" من نتائج الشركات الزميلة، ويعود ذلك إلى عدم وجود حصة أرباح من استثمار المجموعة في "المراعي"، حيث سبق توزيع حصتها في هذا الاستثمار للمساهمين المستحقين، والبالغ 782 مليونا خلال 2024، ورابعها كان انخفاض ربحية قطاع التجزئة من 154 مليونا إلى 115 مليونا، ويعود ذلك إلى ارتفاع المصروفات التشغيلية المرتبطة بافتتاح متاجر جديدة والاستمرار في الاستثمار في برنامج تحسين تجربة العملاء (CXR)، وعدم وجود عكس لمخصص غير متكرر للذمم المدينة المتقادمة بقيمة 16 مليونا، والذي تم الاعتراف به في 2024.

تصنيع الأغذية دعم الربحية

أشارت المجموعة، إلى وجود عدة عوامل ساهمت في دعم الربحية، أبرزها قطاع تصنيع الأغذية الذي حقق ربح 481 مليونا في 2025، مقارنة بخسارة 1.6 مليار في 2024، جراء عدم تسجيل عدد من الخسائر غير المتكررة التي تم الاعتراف بها في 2024، وتسجيل بعض المكاسب في 2025، نتيجة تحقيق مكسب للتخارج من الأعمال في تركيا السودان ، إضافة إلى تحسن أداء قطاع الأغذية المجمدة من تسجيل خسارة 33 مليون في 2024 إلى ربح 46 مليون في 2025، وتحسن الأداء التشغيلي لقطاع خدمات الأغذية، حيث انخفض صافي الخسارة من 117 مليونا إلى 77 مليونا.

التوسع في الفروع دعم الإيرادات

إيرادات المجموعة ارتفعت 13.2% خلال عام إلى 26 مليار ريال، بدعم نمو قطاع التجزئة 6.6% جراء التوسع في الفروع واستمرار الأداء الإيجابي لبرنامج تحسين تجربة العملاء، ونمو مبيعات قنوات البيع المتعددة، إضافة إلى ارتفاع إيرادات قطاع تصنيع الأغذية جراء ارتفاع حجم المبيعات زيوت الطعام و السكر، وارتفاع إيرادات قطاع الأغذية المجمدة بنسبة 5.9%، رغم انخفاض إيرادات قطاع الخدمات الغذائية.

من جهة أخرى أوصت المجموعة بتوزيع 510 ملايين ريال أرباحا نقدية على المساهمين عن العام المالي 2025، وذلك على 300 مليون سهم مستحق، بواقع 1.7 ريال للسهم تمثل 17% من قيمته الاسمية، وستكون أحقية هذه الأرباح لمالكي الأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز "إيداع" نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشركة والذي سيتم الإعلان عنه لاحقا.

"صافولا" التي تأسست في 1979، تنشط في قطاعي الأغذية والتجزئة، وتملك أكبر سلسلة متاجر تجزئة في الشرق الأوسط المعروفة بـ "أسواق بنده" التي يصل عددها إلى أكثر من 200 مركزا تجاريا، حيث دفعت بالقيمة السوقية للمجموعة إلى 6.5 مليار ريال.