"أباريل" للتجزئة تتوسع في السعودية بإضافة 25 علامة تجارية

تسعى مجموعة "أباريل" لتعزيز حضورها في السوق السعودية عبر التوسع في التجارة الرقمية، وإضافة 28 علامة تجارية جديدة لمحفظتها، وتهدف إلى توسيع شبكة متاجرها العام الجاري بمعدل 200 متجر لتصل إلى 1000، وفق ما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي نيراج داني.

بين إن السعودية تمثل أحد أهم أسواق المجموعة منذ دخولها إليها في 2007، حيث تدير حاليا أكثر من 800 متجر في مختلف المناطق، مضيفا أن خطط التوسع الحالية تشمل افتتاح أكثر من 200 متجر جديد العام الجاري، بعد افتتاح 150 العام الماضي، مع توقع أن تصبح السوق السعودية أكبر أسواق المجموعة من حيث الانتشار وحصة الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

داني أضاف أن المجموعة تواصل تعزيز استثماراتها في التجارة الإلكترونية، إذ تدير منصة رقمية باسم SixFeet أطلقتها في 2016 ضمن توسعها للبيع عبر القنوات الرقمية، وتسهم التجارة الإلكترونية حاليا بـ 10% من إجمالي أعمال المجموعة، مع خطط لرفع مساهمتها تدريجيا العام الجاري، مدفوعة باستثمارات في التقنية وتطوير تجربة التسوق الرقمية.

أوضح أن أباريل تستعد لإطلاق تطبيق موحد SuperApp خلال العام الجاري، يدمج برنامج الولاء ومنصة SixFeet وجميع مواقع المجموعة الرقمية ضمن منصة واحدة، بهدف تسريع نمو المبيعات الإلكترونية وتحسين تجربة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

علامات جديدة في قطاع الأزياء والمطاعم

أشار الرئيس التنفيذي إلى أن العلامات الجديدة التي أضيفت إلى محفظة المجموعة تشمل قطاعات الأزياء والأحذية والمطاعم والترفيه، من بينها Footasylum وFitFlop وClarins وBobbi Brown وWagamama وIvy Asia وPunjab Grill، وقد افتتح عدد منها بالفعل في السعودية، مع خطط توسع إضافية خلال هذا العام والعام المقبل.

85 علامة تجارية تحت مظلة المجموعة

مجموعة أباريل تضم 85 علامة تجارية عالمية تحت مظلتها وأكثر من 2500 متجر في السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان، ونجحت في التوسيع إستراتيجيا لمجالات تسويقها في الهند وجنوب إفريقيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلند وماليزيا ومصر.

تدير أباريل عديدا من العلامات التجارية العالمية الشهيرة، التي انطلقت من أمريكا وكندا وأوروبا وأستراليا وآسيا، وتضم الكثير من الأسماء في عالم الأزياء، الأحذية ونمط الحياة على غرار تومي هيلفيجر، تشارلز آند كيث، سكتشرز، ألدو، كروكس، ناين وست، كلفن كلاين، إروبوستال، وغيرها من الأسماء بالإضافة لعلامات تجارية رئيسية مثل تيم هورتنز، جيميز إتاليان، كولدستون كريمري، إنجلوت، ريتوالز، كما تشمل المجموعة علامة "آر آند بي" التي تُعد العلامة الأسرع نموا في المنطقة.

الحصول على مواقع في المراكز الجديدة

بين داني أن السوق السعودية تشهد توسعا متسارعا في قطاع المراكز التجارية، مع توقع افتتاح 30 مركزا جديدا بحلول 2030، مؤكدا أن المجموعة حصلت على مواقع استراتيجية في عدد من هذه المشاريع، وتسعى إلى توسيع شبكة متاجرها بالتوازي مع التوسع العقاري في قطاع التجزئة.

أضاف أن المجموعة استثمرت كذلك في البنية التحتية التشغيلية داخل السعودية، حيث أنشأت مركز توزيع رئيسياً في الرياض لدعم سلاسل الإمداد، وانتقلت إلى مقرها الإقليمي الجديد في برج مجدول، إضافة إلى توسع ذراعها اللوجستية “Connect Logistics” وشركة “Shopfit Interior” المتخصصة في تجهيز المتاجر.

أوضح أن أولويات الشركة الأم تتركز حالياً على الاستثمار في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب إطلاق التطبيق الموحد خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرا إلى تعيين رئيس تنفيذي للتحول الرقمي على مستوى المجموعة لدعم هذه المرحلة، مع توقع ظهور نتائج الاستثمارات التقنية على المدى القصير والمتوسط.

التوسع في السعودية محور النمو الرئيسي

أكد داني أن التوسع في السعودية يمثل محور النمو الرئيسي للمجموعة خلال السنوات المقبلة، في ظل قوة الطلب الاستهلاكي وتسارع مشاريع المراكز التجارية وزيادة مساهمة التجارة الرقمية في قطاع التجزئة.

يأتي توسع أباريل في وقت يشهد فيه قطاع التجزئة في السعودية نمواً مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي وتسارع تطوير المراكز التجارية ضمن مشاريع رؤية 2030.

يعد قطاع التجزئة أحد أكبر القطاعات غير النفطية المساهمة في الناتج المحلي، مع توسع متزايد في قنوات البيع الرقمية، حيث تتجه الشركات إلى دمج التجارة الإلكترونية بالمتاجر التقليدية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة الحصة السوقية.

تسعى شركات التجزئة الكبرى إلى الاستفادة من النمو السكاني وارتفاع القوة الشرائية، إضافة إلى توسع مشاريع الضيافة والترفيه، ما يعزز الطلب على العلامات التجارية العالمية. كما أن الاستثمارات في البنية التحتية اللوجستية والتحول الرقمي أصبحت عاملاً حاسماً في المنافسة داخل السوق، خصوصا مع ارتفاع حصة التجارة الإلكترونية من إجمالي مبيعات التجزئة.