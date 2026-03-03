الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 8 أبريل 2026 | 20 شَوَّال 1447
Logo
الرياضة

9 أندية من الدوري الإنجليزي تبحث عن رعاة جدد بعد حظر المراهنات

نايف العتيبي
الأربعاء 8 أبريل 2026 20:55 |2 دقائق قراءة
تابع آخر الأخبار على واتساب
9 أندية من الدوري الإنجليزي تبحث عن رعاة جدد بعد حظر المراهنات بورنموث نجح في تأمين بديل، عبر توسيع شراكته مع “فايتاليتي”.

تسابق 9 أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز الزمن لتأمين رعاة جدد لقمصانها، مع اقتراب دخول حظر إعلانات شركات المراهنات حيز التنفيذ بداية من موسم 2025-2026، في خطوة تهدد بتقليص إيراداتها بنحو 90 مليون يورو.

وبحسب صحيفة الجارديان، كانت شركات المراهنات — خصوصًا العاملة في الأسواق الآسيوية — من أكثر الجهات استعدادًا لدفع مبالغ كبيرة مقابل الظهور على قمصان الأندية، ما يجعل تعويض هذه العائدات تحديًا صعبًا في وقت ضيق لا يتجاوز 4 أشهر قبل انطلاق الموسم الجديد.

تعويض الفراغ الإعلاني

حتى الآن، يُعد بورنموث النادي الوحيد من بين الفرق المتأثرة الذي نجح في تأمين بديل، عبر توسيع شراكته مع شركة “فايتاليتي” لتشمل رعاية القميص.

في المقابل، يقترب برينتفورد من اتفاق مع منصة التوظيف “إنديد”، بينما يجري كل من إيفرتون وفولهام محادثات متقدمة مع شركة “سي إم سي ماركتس”.

كما لجأت بعض الأندية إلى حلول مؤقتة، إذ قرر إيفرتون ووست هام يونايتد نقل رعاة المراهنات الحاليين إلى أكمام القمصان، مستفيدين من عدم شمول الحظر لهذه المساحة الإعلانية.

الفجوة تتسع مع الكبار

وتدرك الأندية أن الصفقات الجديدة ستكون أقل قيمة من عقود المراهنات السابقة، ما يعمّق الفجوة المالية مع كبار الدوري. فالأندية الستة الكبرى — مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي، وأرسنال، وتوتنهام هوتسبير، وتشيلسي، وليفربول — ترتبط بعقود طويلة الأجل مع علامات عالمية كبرى، تتراوح قيمتها بين 50 و60 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وبحسب palco23 في ظل هذه المتغيرات، يدخل الدوري الإنجليزي مرحلة جديدة من إعادة تشكيل سوق الرعاية، حيث تتراجع هيمنة شركات المراهنات، مقابل اختبار قدرة الأندية المتوسطة والصغيرة على جذب شركاء تجاريين بدائل في سوق أكثر تنافسية.

التعريفات
الدوري الإنجليزيالرياضةالأنديةمانشستر يونايتدمانشستر سيتي
للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية