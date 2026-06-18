28 مليون دولار توقعات إيرادات مباراة السعودية وإسبانيا

تشير تقديرات إلى أن إيرادات حضور مبارة المنتخبين السعودي والألماني في المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026 قد تصل إلى 28 مليون دولار.

تكسب مباراة المنتخبين السعودي والإسباني لكرة القدم أهمية كبيرة، لكونها أبرز مباريات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026.

وتقام يوم الأحد المقبل على ملعب مرسيدس-بنز "Mercedes-Benz Stadium" في أتلانتا، الذي يتسع لأكثر من 70 ألف متفرج، وبالتالي تحظى بنسبة مشاهدة مرتفعة في أوروبا والشرق الأوسط.

راوحت أسعار التذاكر الرسمية للمباراة بين 60-620 دولارا للفرد، بينما بلغ سعر بعض تذاكر المباراة المعروضة في السوق الثانوية ما بين 650-800 دولار، وفقا لموقع "livefootballtickets.com" الإكتروني.

تذاكر أخرى تجاوزت 1400 دولار قبل أيام من اللقاء.

مع افتراض حضور 70 ألف متفرج، ومتوسط السعر الفعلي للتذكرة 300 دولار، فإن إيرادات بيع التذاكر قد تتجاوز 21 مليون دولار.

إذا ارتفع متوسط السعر إلى 400 دولار، فقد تصل الإيرادات إلى 28 مليونا.

القيمة السوقية للمنتخب الإسباني الأعلى على الإطلاق

يضم منتخب إسبانيا نجوماً مثل لامين يامال، وبيدري ، ورودري ونيكو وويليامز، ووتتجاوز القيمة السوقية الإجمالية له مليار يورو، بحسب صحيفة "GOAL، ما يجعله من أغلى المنتخبات في البطولة.

أمّا المنتخب السعودي، فتبلغ القيمة السوقية الإجمالية له نحو 30-40 مليون يورو، أي أقل بأكثر من 25 مرة من المنتخب الإسباني.

القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا تعادل 1.1 مليار يورو، مقابل 35 مليون يورو فقط للسعودية، ما يعني فجوة تصل إلى 1.06 مليار يورو، وهو أحد أكبر الفوارق في دور المجموعات.

إسبانيا بين أقوى المرشحين للفوز بالبطولة

مؤشرات التوقعات العالمية منحت إسبانيا نحو 15.6-18.5% للفوز بكأس العالم، لتكون ضمن أبرز 3 مرشحين للقب.

توقعات نتيجة المباراة تمنح إسبانيا أفضلية واضحة، إذ تشير إلى فوزها بنسبة 80-85%، مقابل 10-12% توقعات التعادل.

أما توقعات فوز السعودية فتراوح بين 4-6%. وتعتبر إسبانيا مرشحة لتجاوز فارق هدفين، بينما تشير النماذج الإحصائية إلى أن السعودية قادرة على إبقاء المباراة متقاربة.

إسبانيا خرجت بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، بينما تعادلت السعودية مع الأوروجواي بهدف لكل منهما.

جميع منتخبات المجموعة تمتلك نقطة واحدة، ما يرفع القيمة التجارية للمواجهة ويزيد نسب المشاهدة.

تعد هذه النسخة من بطولة كأس العالم الأكبر في التاريخ، إذ يشارك فيها 48 منتخبا وتشهد إقامة 104 مباريات.

تبلغ الإيرادات المتوقعة للبطولة 13 مليار دولار، وتشير بعض الدراسات إلى أثر اقتصادي إجمالي قد يصل إلى 40.9 مليار دولار على الدول المستضيفة.