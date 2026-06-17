إشغال ملاعب كأس العالم يتجاوز 99% بمليون مشجع خلال 16 مباراة

حققت مباريات كأس العالم 2026 أرقاما جماهيرية قياسية، إذ أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تجاوز إجمالي الحضور الجماهيري حاجز المليون مشجع خلال أول 16 مباراة من دور المجموعات، بإشغال ملاعب يتجاوز 99%.

أشار "فيفا" إلى أن متوسط الحضور يقترب من 63 ألف متفرج للمباراة الواحدة، إذ حجز مشجعون من أكثر من 200 دولة ومنطقة مقاعدهم في مدرجات البطولة.

وتصدرت الدول المستضيفة قائمة الجنسيات الأكثر حضورا وإسهام في مبيعات التذاكر، حيث جاءت الولايات المتحدة أولا، تلتها المكسيك ثم كندا، فيما حلت إنجلترا رابعا وألمانيا خامسا والبرازيل سادسا وكولومبيا سابعا وإسبانيا ثامنا والأرجنتين تاسعا وفرنسا عاشرا.

استاد دالاس أحد أعلى معدلات الحضور

ويتوقع الاتحاد الدولي لكرة القدم أن يتجاوز إجمالي الحضور الجماهيري 6.5 مليون مشجع مع ختام البطولة في 19 يوليو المقبل، ما قد يجعلها النسخة الأكثر حضورا في تاريخ كأس العالم.

وسجل استاد دالاس أحد أعلى معدلات الحضور خلال الجولة الأولى، إذ استضاف مواجهة هولندا واليابان على مدرجات تتسع لـ70,649 متفرجا.

وتصدرت مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا قائمة المباريات الأكثر حضورا جماهيريا حتى الآن، بعدما احتضنها استاد آزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي بحضور بلغ 80824 مشجعا وامتلاء كامل للمدرجات.

وجاءت مباراة البرازيل والمغرب على ملعب نيويورك - نيوجيرسي في المركز الثاني بحضور 80663 مشجعا، فيما حلت مباراة الولايات المتحدة وباراغواي على ملعب لوس أنجلوس ثالثة بحضور 70492 متفرجا.

تشهد الجولة الثانية ترتيبات جماهيرية ولوجستية واسعة لدعم المنتخبات العربية المشاركة في البطولة، حيث يلتقي المنتخب القطري نظيره الكندي يوم الجمعة 19 يونيو على استاد فانكوفر في كندا الذي يتسع لـ52497 متفرجا، وسط تحركات جماهيرية واسعة للعنابي بعد تعادله مع سويسرا.

مواجهة مرتقبة بين المنتخبين السعودي والإسباني

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الاسكتلندي يوم السبت 20 يونيو على استاد بوسطن في الولايات المتحدة بسعة 64146 مقعدا، فيما يلتقي المنتخب التونسي منتخب اليابان يوم الأحد 21 يونيو على استاد مونتيري في المكسيك الذي يتسع لـ51243 متفرجا.

في اليوم ذاته، يخوض المنتخب السعودي مواجهة مرتقبة أمام المنتخب الإسباني على استاد أتلانتا في الولايات المتحدة بسعة 68239 مقعداً.

كما يواجه المنتخب المصري منتخب نيوزيلندا فجر الاثنين 22 يونيو على استاد فانكوفر في كندا، بينما يلتقي المنتخب العراقي نظيره الفرنسي في اليوم نفسه على استاد فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

وتتجه الأنظار يوم الثلاثاء 23 يونيو إلى المواجهة العربية الخالصة بين الجزائر والأردن على استاد هيوستن في الولايات المتحدة الذي يتسع لـ68,777 متفرجاً.

وفي إطار الفعاليات المصاحبة للبطولة، أطلق “فيفا” أكبر برنامج للمناطق الجماهيرية في تاريخ كأس العالم عبر 13 موقعا رئيسيا تمتد على أكثر من 4 آلاف كيلومتر بين الدول الثلاث المستضيفة، وتضم عروضا وتجارب ثقافية وتفاعلية في مدن بارزة مثل لوس أنجلوس ونيويورك وتورونتو.