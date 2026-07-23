على الرغم من أن العدد الإجمالي التراكمي الدقيق لجميع انتقالات اللاعبين التي تمت على مستوى العالم خلال فترة كأس العالم 2026 لم يتم نشره رسميًا في إحصائية واحدة من قبل الفيفا، إلا أنه تم الانتهاء من العديد من الصفقات البارزة والانتقالات المهمة أو ترتيبها خلال فترة البطولة التي استمرت 6 أسابيع.

الصفقات البارزة تشمل انتقال أنتوني جوردون من نيوكاسل يونايتد إلى برشلونة مقابل 70 مليون يورو، وانتقال مارك كوكوريلا من تشيلسي إلى ريال مدريد مقابل 55 مليون يورو.

كما تشمل انتقال دينزل دومفريز من إنتر ميلان إلى ريال مدريد مقابل 23.2 مليون دولار، بحسب صحيفتي "Fox sport" و"ESPEN" الواسعتي الانتشار عالميا.

أندية نفّذت صفقات ضخمة

أما الصفقات البارزة والأندية المعنية، فتشمل أنتوني جوردون من نيوكاسل يونايتد إلى برشلونة بـ 70 مليون يورو، ومارك كوكوريلا من تشيلسي إلى ريال مدريد بـ 55 مليون يورو.

تضم أيضا دينزل دومفريز من إنتر ميلان إلى ريال مدريد مقابل 23.2 مليون دولار، ويوهان مانزامبي: فرايبورغ إلى أستون فيلا مقابل 80 مليون دولار، وجواو جوميز من وولفرهامبتون واندررز إلى أستون فيلا مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.

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على القائمة أيضا انتقال برناردو سيلفا من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد (انتقال حر/فسخ عقد)، وإبراهيما كوناتي من ليفربول إلى ريال مدريد (انتقال حر/فسخ عقد)، وروبرت ليفاندوفسكي وبرشلونة إلى شيكاغو فاير، وأنطوان جريزمان من أتلتيكو مدريد إلى أورلاندو سيتي، حيث بلغت إجمالها 226 مليون يورو.

كأس العالم 2026 شهد 15 انتقالًا، فقد وصل لامين يامال وإيرلينج هالاند إلى تقييمات سوقية تاريخية بلغت 220 مليون يورو بعد التقييم الأساسي لما بعد بطولة كأس العالم 2026 من قبل " ترانسفير ماركت".

في الوقت نفسه، وزع صندوق برنامج مزايا الأندية التابع للفيفا، الذي تم توسيعه حديثًا بقيمة 355 مليون دولار، مدفوعات قياسية، حيث هيمن مانشستر سيتي كأعلى ربح على مستوى العالم.

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كأس العالم يرفع تقييمات لاعبين

أما تقييمات اللاعبين بعد البطولة بعد فوز إسبانيا بكأس العالم على الأرجنتين، فقد شهد العديد من اللاعبين البارزين في البطولة ارتفاعات هائلة في تقييماتهم في سوق الانتقالات العالمية.

لامين يامال (إسبانيا / برشلونة) تمت ترقيته بمقدار 20 مليون يورو ليصل إلى رقم قياسي غير مسبوق قدره 220 مليون يورو، مما يجعله اللاعب الأكثر قيمة في تاريخ كرة القدم.

إيرلينج هالاند (النرويج / مانشستر سيتي) ارتفعت قيمته بمقدار 20 مليون يورو ليعادل يامال عند 220 مليون يورو بعد أن قاد النرويج إلى ربع النهائي التاريخي. بيدري (إسبانيا / برشلونة): عزز هالاند مكانته بين النخبة المطلقة، حيث بلغت قيمته 150 مليون يورو.

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باو كوبارسي (إسبانيا / برشلونة) بعد حصوله على لقب أفضل لاعب شاب في كأس العالم، ارتفعت قيمته بمقدار 20 مليون يورو لتصل إلى 100 مليون يورو، مما جعله أغلى مدافع في العالم مناصفةً.

أنتوني جوردون (إنجلترا / برشلونة) ارتفعت قيمته إلى 80 مليون يورو بعد انتقاله المثير للجدل مقابل 70 مليون يورو وأدائه القوي في البطولة.

جوردان

فيران توريس (إسبانيا / برشلونة): وصل إلى أعلى مستوى له في مسيرته عند 55 مليون يورو بعد تسجيله هدف الفوز الحاسم في نهائي كأس العالم.

جود بيلينجهام وكيليان مبابي (ريال مدريد) تعززت قيمتهما بشكل كبير ضمن النخبة العالمية بعد اختيارهما من قبل الجماهير في التشكيلة المثالية لكأس العالم.

أما مدفوعات برنامج مزايا أندية الفيفا تم تخصيص مبلغ 355 مليون دولار أمريكي كتعويضات للأندية، بحد أدنى 5000 دولار أمريكي لكل لاعب يوميًا خلال دورة البطولة، والتي شملت لأول مرة أيضًا مشاركات التصفيات.

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أعلى 10 أندية ربحًا من برنامج توزيع FIFA لعام 2026

أولا مانشستر سيتي (إنجلترا) بتحقيق 38 مليون دولار أمريكي، يليه برشلونة (إسبانيا) بـ 3.9 مليون دولار أمريكي.

حلّ ثالثا بايرن ميونخ (ألمانيا) بـ 3.4 مليون دولار أمريكي، ثم أرسنال (إنجلترا) بـ 3.3 مليون دولار أمريكي.

جاء خامسا باريس سان جيرمان (فرنسا) بـ 3.2 مليون دولار أمريكي، ثم أتلتيكو مدريد (إسبانيا) بـ 3.2 مليون دولار مناصفةً.

في المركز السابع جاء كريستال بالاس الإنجليزي بـ 2.7 مليون دولار، ثم مانشستر يونايتد إنجلترا 2.6 مليون دولار.

تاسعا حل ريال مدريد إسبانيا مقابل 2.6 مليون دولار.

يلاحظ أنه ساهمت مكاسب مانشستر سيتي الضخمة البالغة 38 مليون دولار بشكل كبير في المقاييس المالية الخارجية، مثل نسب استدامة الإيرادات إلى الأجور بنسبة 70% للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

غطّى هذا بشكل فعال الاستثمارات المحلية الرئيسية مثل صفقة انتقال ريان آيت نوري في الصيف مقابل 31 مليون إسترليني.