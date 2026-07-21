تصدّر مانشستر سيتي قائمة الأندية المتوقع حصولها على أعلى تعويضات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظير مشاركة لاعبيه مع منتخباتهم في كأس العالم 2026، بإجمالي يُقدَّر بنحو 4.4 مليون دولار، وفق تقديرات أعدّتها صحيفة The Athletic استناداً إلى آلية التوزيع الواردة في تعميم "فيفا" رقم 1965.

هيمنة أوروبية على القائمة

برشلونة، جاء في المركز الثاني بعوائد متوقعة تبلغ 3.9 مليون، يليه بايرن ميونيخ بـ3.4 مليون، ثم أرسنال بـ3.3 مليون، فيما تقاسم باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد المركزين الخامس والسادس بعوائد تُقدَّر بـ3.2 مليون لكل منهما.

واحتل كريستال بالاس المركز السابع بعوائد متوقعة تبلغ 2.7 مليون، بينما جاء مانشستر يونايتد وريال مدريد في المركزين الثامن والتاسع بـ2.6 مليون لكل منهما، تلاهما ميلان في المركز العاشر بـ2.4 مليون.

وتستند هذه التقديرات إلى دراسة شملت جميع الأندية المؤهلة للحصول على تعويضات "فيفا"، فيما يقتصر التصنيف المنشور على الأندية العشرة الأعلى عائداً.

برنامج بقيمة 209 ملايين دولار

"فيفا"، خصص 209 ملايين دولار لبرنامج تعويضات الأندية الخاص بكأس العالم 2026، وهو برنامج منفصل عن الجوائز المالية لكأس العالم للأندية، التي تبلغ قيمتها الإجمالية مليار دولار، إضافة إلى 250 مليون ضمن برنامج التضامن المخصص لتطوير كرة القدم على مستوى الأندية.

كيف يحسب "فيفا" التعويضات؟

يحصل النادي على 5 آلاف دولار يومياً عن كل لاعب يشارك مع منتخبه في كأس العالم، ويبدأ احتساب التعويضات من موعد تسريح اللاعبين للمنتخبات في 25 مايو وحتى اليوم التالي لآخر مباراة يخوضها المنتخب في البطولة. كما يمنح فيفا الأندية 2362 دولاراً عن كل مباراة في التصفيات يكون فيها اللاعب ضمن القائمة الرسمية.

وانخفضت قيمة التعويض اليومي مقارنة بمونديال قطر 2022، حين بلغت 10,950 دولاراً للاعب الواحد، نتيجة زيادة مدة البطولة ورفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً. ووفق آلية البرنامج، يحصل النادي على ما لا يقل عن 160 ألف دولار عن اللاعب الذي يغادر من الدور الأول، فيما قد ترتفع التعويضات إلى نحو 285 ألف دولار عن اللاعب الذي يصل منتخبه إلى المباراة النهائية.