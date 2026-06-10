"ويبوك" لـ"الاقتصادية": فعاليات السعودية تصل إلى جمهور 180دولة

عبر تجربة متكاملة، تمنح منصة "ويبوك.كوم" نافذة عالمية لـ 17 مليون مستخدم في أكثر من 180 دولة حول العالم من أجل استكشاف الفعاليات والتجارب السعودية.

المنصة، التي استحوذت على "سمارت موف" البرتغالية في أول صفقة توسع لها في أوروبا وفق بيان نشرته اليوم الأربعاء، عالجت ما يزيد على 40 مليون عملية حجز، مع توسع متواصل في خدمات السفر والتجارب والأسواق الدولية.

حققت المنصة السعودية الرسمية لحجز تذاكر الفعاليات الترفيهية والمباريات الرياضية وتجارب الطعام والرحلات السياحية نموًا سنويًا مضاعفا في حجم المبيعات، مدفوعًا بالتوسع في عدد الفعاليات، وزيادة قاعدة المستخدمين، ونمو عمليات الحجز، ودخول المنصة إلى أسواق وفئات جديدة.

كان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، أعرب في مؤتمر صحفي عام 2024 عن أمله بأن تصبح "ويبوك" "شركة بمليار دولار ومدرجة في السوق السعودية".

"الاقتصادية" التقت نديم بخش، الرئيس التنفيذي للمنصة، وطرحت عليه عديدا من الاستفسارات حول السوق السوداء، والضغط الهائل خلال طرح تذاكر الفعاليات الكبرى، وتحويل الاهتمام بالمحتوى الرياضي والترفيهي في السعودية إلى زيارات فعلية وحجوزات وإنفاق سياحي.

ما الحلول التي تعملون عليها للقضاء نهائيا على السوق السوداء؟

لا توجد منصة مسؤولة تستطيع الادعاء بأن السوق السوداء ستختفي نهائيًا، لأن أساليب المحتالين والمضاربين تتطور باستمرار. لكن هدفنا في "ويبوك.كوم" هو جعل عملهم أكثر صعوبة وأقل جدوى، وتقليص قدرتهم على الوصول إلى التذاكر والمشجعين.

نعتمد على منظومة متكاملة تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لرصد الروبوتات والأنشطة الاحتيالية، وأنظمة طوابير محمية، وتذاكر مرتبطة بهوية المستخدم، وإعادة بيع رسمية داخل المنصة بأسعار وضوابط محددة.

ساهمت هذه الأنظمة في وصول نسبة المعاملات السليمة إلى نحو 80% خلال بعض عمليات الطرح الكبرى.

كما أطلقنا إطار "TruFan" الذي يساعد على التعرّف على المشجعين الحقيقيين ومنحهم فرصا أكثر عدالة خلال الفعاليات عالية الطلب، استنادًا إلى مؤشرات مثل الحضور والمشاركة والتفاعل، وليس فقط سرعة الدخول إلى صفحة الحجز.

بالتوازي، يراقب فريق الثقة والسلامة المواقع المزيفة والحسابات المشبوهة ومنصات إعادة البيع غير المصرح بها، مع اتخاذ إجراءات تشمل إلغاء التذاكر الاحتيالية، وتقييد الحسابات المسيئة، ورفع طلبات إزالة المحتوى، والتنسيق مع الشركاء والجهات المختصة.

نديم بخش، الرئيس التنفيذي لمنصة "ويبوك.كوم" 2217284

كيف تتعامل المنصة مع الضغط الهائل أثناء طرح تذاكر الفعاليات الكبرى؟

صُممت البنية التقنية "ويبوك.كوم" منذ البداية للعمل في بيئات الطلب المرتفع، وليس فقط في ظروف الاستخدام المعتادة. تستطيع أنظمتنا إدارة أكثر من مليوني مستخدم داخل طابور واحد، وتنفيذ عمليات طرح تتجاوز 65 ألف تذكرة للفعالية الواحدة بسرعة واستقرار وتحكم.

خلال عمليات الطرح الكبرى، نفعّل أنظمة إدارة الحركة والطوابير المحمية، إلى جانب مراقبة مستمرة للروبوتات والطلبات غير الطبيعية ومحاولات الاحتيال.

تساعد هذه المنظومة على تنظيم دخول المستخدمين، وحماية استقرار المنصة، وتقليل أفضلية الأدوات الآلية على المشجع الحقيقي.

لا ننشر تفاصيل آليات الطابور أو حدود الرصد والتقييم، لأن الكشف عنها قد يمنح المضاربين ومشغلي الروبوتات دليلًا للتحايل على النظام. نحن شفافون بشأن ما نحميه والنتائج التي نستهدفها، لكننا نتعمد إبقاء وسائل الحماية نفسها سرية.

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ما آليتكم لحماية حقوق المستهلك في حال إلغاء الفعالية أو تأجيلها؟ وكيف تسرعون الاسترداد المالي؟

تختلف إجراءات الإلغاء والتأجيل والاسترداد بحسب شروط الفعالية وسياسة الجهة المنظمة، ولذلك نحرص على عرض هذه الشروط للمستخدم بوضوح قبل إتمام عملية الشراء.

عند إلغاء فعالية أو تغيير موعدها، يتم التواصل مع حاملي التذاكر عبر بيانات التواصل المسجلة في حساباتهم، وتوضيح الخيارات المتاحة لهم وفق سياسة الفعالية.

في الحالات التي يستحق فيها المستخدم استردادًا ماليًا، تبدأ إجراءات الاسترداد من خلال القنوات الرسمية ووفق وسيلة الدفع المستخدمة.

نعمل على تقليل الخطوات اليدوية وتسريع التنسيق بين المنصة والجهة المنظمة ومزودي خدمات الدفع. ومع ذلك، قد يختلف وقت ظهور المبلغ في حساب المستخدم بحسب البنك أو شركة البطاقة أو مزود الدفع.

الأهم هو أن عملية الشراء تتم داخل منظومة موثقة يمكن الرجوع إليها ودعمها. أما عمليات الشراء خارج "ويبوك.كوم"، فلا يمكننا التحقق منها أو حماية حقوق أطرافها لذلك نعمل دائما على نشر التوعية على منصاتتنا للتواصل الاجتماعي.

ما حجم الاستثمار التقني في المنصة لضمان الأمن السيبراني؟

نتعامل مع الأمن وحماية المستخدمين باعتبارهما جزءا أساسيا من البنية التقنية للمنصة، وليس مشروعًا مؤقتًا أو بندًا منفصلًا.

استثماراتنا تشمل تطوير أنظمة داخلية للطوابير وإدارة الطلب المرتفع، وتقنيات مكافحة الروبوتات والاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتذاكر المرتبطة بالهوية، ومراقبة الأنشطة المشبوهة، وحماية الحسابات والمعاملات.

حجم المنصة يعكس مستوى هذه الاستثمارات، مع القدرة على إدارة ملايين المستخدمين بالتزامن خلال عمليات الطرح الكبرى.

لا نكشف عن بعض التفاصيل المالية أو التقنية الدقيقة المتعلقة بأنظمة الحماية، لأن نشرها قد يساعد الجهات التي تحاول استهداف المنصة أو التحايل على وسائل الرصد.

لكن الاستثمار في الأمن والاستقرار مستمر ويتوسع بالتوازي مع نمو المستخدمين والأسواق والفعاليات التي نخدمها.

صورة من الفعاليات المعروضة على المنصة ويبوك 3

كيف تسهم المنصة في جذب السياحة الخارجية؟

نرى أن الفعالية أصبحت في كثير من الحالات سببًا رئيسيًا لاتخاذ قرار السفر، ولذلك لا نكتفي بتوفير التذكرة، بل نعمل على بناء تجربة متكاملة تساعد الزائر على اكتشاف الفعالية والتخطيط للرحلة وحجز عناصرها من مكان واحد.

تجمع "ويبوك.كوم" بين الفعاليات والتذاكر وخدمات السفر، بما يشمل الرحلات الجوية والفنادق والمطاعم والتجارب المحلية.

هذا يقلل عدد المنصات والخطوات التي يحتاجها الزائر الدولي لبناء رحلته حول حفل أو مباراة أو موسم ترفيهي داخل المملكة.

وصول المنصة إلى أكثر من 17 مليون مستخدم في أكثر من 180 دولة يمنح الفعاليات السعودية نافذة مباشرة إلى جمهور عالمي، ويساعد على تحويل الاهتمام بالمحتوى الرياضي والترفيهي في المملكة إلى زيارات فعلية وحجوزات وإنفاق سياحي.

دورنا هو إزالة التعقيد بين اكتشاف الفعالية والوصول إليها، بحيث تصبح زيارة المملكة من أجل تجربة رياضية أو ترفيهية قرارًا أسهل وأسرع وأكثر موثوقية.