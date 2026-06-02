"ويبوك.كوم" تطلق "TruFan" المعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز عدالة توزيع التذاكر

أعلنت منصة "ويبوك.كوم"، المتخصصة في حجز تذاكر الفعاليات، إطلاق إطارها التقني الجديد "TruFan"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بهدف تعزيز عدالة الوصول إلى الفعاليات والحد من الممارسات التي تؤثر في نزاهة سوق التذاكر.

ويأتي إطلاق النظام الجديد في ظل التحديات التي يشهدها قطاع التذاكر عالمياً، بما في ذلك استخدام الروبوتات الرقمية في شراء التذاكر، وانتشار السوق السوداء، وعمليات إعادة البيع غير النظامية للفعاليات ذات الطلب المرتفع.

وبحسب المنصة، سيتم تطبيق "TruFan" تدريجياً خلال عام 2026 عبر عدد من الفعاليات والأسواق، بعد تنفيذ تجارب تشغيلية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال نديم بخش، الرئيس التنفيذي لـ"ويبوك.كوم"، إن التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع التذاكر تتطلب تطوير حلول تقنية أكثر قدرة على التعامل مع الممارسات غير النظامية، مشيراً إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز فرص وصول الجماهير الفعلية إلى التذاكر وتقليص تأثير المضاربة الرقمية.

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ويعتمد "TruFan" على تحليل بيانات المستخدمين وأنماط التفاعل عبر المنصة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، بما يشمل سجلات الحضور والمشاركة والتفاعل المجتمعي. ووفقاً للمنصة، يتيح ذلك تحديد المستخدمين الأكثر ارتباطاً بالفعاليات ومنحهم أولوية في عمليات البيع التي تشهد طلباً مرتفعاً.

وأوضحت "ويبوك.كوم" أن الحلول الرقمية المطبقة أسهمت في تقليص الأنشطة الاحتيالية المرتبطة بشراء التذاكر، كما دعمت آليات إعادة البيع الداخلية من خلال ضوابط تهدف إلى الحد من الممارسات الاستغلالية في السوق الثانوية.

كما يوفر الإطار الجديد للجهات المنظمة للفعاليات أدوات إضافية لإدارة عمليات توزيع التذاكر، بما يساعد على إعطاء الأولوية للجماهير الفعلية، وتعزيز الرقابة على عمليات البيع وإعادة البيع، مع الاستفادة من تقنيات الكشف والتحليل الذكية.

وأكدت المنصة أن نطاق الاستفادة من "TruFan" لا يقتصر على مستخدميها فقط، بل يمكن توظيفه أيضاً في برامج الجماهير والمشجعين التابعة للأندية والجهات المنظمة، ضمن توجه يستهدف تطوير نماذج أكثر شفافية في إدارة الوصول إلى الفعاليات الحية.