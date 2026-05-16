منصة ذكاء رياضي تضم مليون شخصية لقراءة آراء المشجعين

أطلقت شركة "تين توز" أول منصة ذكاء رياضي تضم مليون شخصية تحت اسم "تين بيت" التي تتيح للعلامات التجارية وحاملي الحقوق قراءة آراء المشجعين لحظة بلحظة، قبل أسابيع من أهم حدث ثقافي رياضي وهو كأس العالم 2026.

تعد المنصة أكبر عينة بيانات سلوكية تم إنشاؤها خصيصا للرياضة لمعرفة آراء مئات الآلاف من مشجعي كرة القدم من مختلف الأنواع حول أي موضوع رياضي حيث كان ذلك يتطلب العثور عليهم، وإجراء استطلاعات رأي، ثم الانتظار لأسابيع للحصول على إجابات احترافية.

تأتي هذه المنصة مع بداية عام ثقافي رياضي غير مسبوق حيث سيقام كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على مدار 39 يوما و104 مباريات، جاذبا جميع فئات العلامات التجارية الكبرى وجميع القنوات التلفزيونية الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي. وكان نموذج البحث التقليدي يستغرق من 4 إلى 6 أسابيع لكل دراسة وتصل تكلفته إلى 100 ألف جنيه إسترليني لكل مشروع.

صوت جديد في ثقافة الرياضة لتحليل السلوك

يقول بن وايسفيلد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "تين توز": "لقد أنشأنا أكبر قاعدة بيانات للجماهير في عالم الرياضة لفهم ما يفكر فيه ويشعر به المشجعون حول العالم في أي لحظة وهذا صوت جديد في ثقافة الرياضة، مدعوم بخبرة وكالة قضت أكثر من عقد في هذا المجال، ومع اقتراب كأس العالم، ستفوز العلامات التجارية والجهات المالكة للحقوق التي تحلل سلوك الجماهير بسرعة، ليس فقط قبل البطولة، بل وأثناءها وبعدها".

تستخدم "تين بيت" حاليا من قبل عملاء مثل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ونادي نيوكاسل يونايتد، إضافة إلى مشاريع منجزة مع كوكاكولا وفيزا.

قراءة آراء المشجعين حول أي سؤال وفي أي سوق

تتيح المنصة للعلامات التجارية وحاملي الحقوق والقنوات التلفزيونية إمكانية قراءة آراء المشجعين حول أي سؤال، في أي سوق، وفي أي لحظة، والحصول على إجابة احترافية في نفس اليوم، حيث لا مزيد من الافتراضات أو التخمينات.

خلال البطولة وما بعدها، ستنشر "تين بيت" تحليلات أصلية حول القضايا التي لا تزال تثير الجدل في عالم الرياضة، ونقاش "الأفضل على مر العصور"، وأعظم فريق تم تجميعه، وأفضل مباراة على الإطلاق، والعلامات التجارية الفائزة والخاسرة في كأس العالم، وذلك بقلم مليون مشجع.