مونديال 2026 يقترب من 9.5 مليار دولار مع قفزة 265% في الإيرادات

تتجه كأس العالم 2026 لتحقيق إيرادات تتراوح بين 8.5 و9.5 مليار دولار، في أعلى مستوى بتاريخ البطولة، بزيادة تتراوح بين 227% و265% مقارنة بإيرادات نسخة ألمانيا 2006 البالغة 2.6 مليار دولار، وفقاً لبيانات شركة “فوتبول بنشمارك” المتخصصة في تحليل اقتصاد كرة القدم.

ويأتي النمو المتوقع مدفوعاً بتوسيع البطولة من 32 إلى 48 منتخباً، ورفع عدد المباريات من 64 إلى 104 مباريات موزعة على 16 مدينة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما يجعلها النسخة الأكبر تجارياً وتنظيمياً في تاريخ كأس العالم.

عوائد وجوائز قياسية

إلى جانب نمو الإيرادات، ترتفع الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة، إذ يحصل كل منتخب متأهل على 10 ملايين دولار، فيما قد تصل مكافأة البطل إلى 51 مليون دولار.

وتظهر هذه الأرقام التحول الذي شهدته البطولة خلال العقدين الماضيين، مع تصاعد قيمة حقوق البث والرعاية والتسويق لتصبح كأس العالم واحدة من أكبر الفعاليات الرياضية من حيث العوائد الاقتصادية.

توسع وهيمنة أوروبية

رغم زيادة عدد المنتخبات المشاركة واتساع قاعدة التمثيل الجغرافي، لا تزال القوة الكروية متركزة في عدد محدود من الدوريات الأوروبية.

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة الدوريات الأكثر تمثيلاً في البطولة عبر 163 لاعباً، يليه الدوري الألماني بـ101 لاعب، ثم الدوري الإسباني بـ81 لاعباً، والدوري الفرنسي بـ79 لاعباً، والدوري الإيطالي بـ66 لاعباً.

وبذلك تمثل الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى 490 لاعباً، أي نحو 39% من إجمالي المشاركين في البطولة.

"السعودي" بين الأكثر حضورا

خارج أوروبا، يحتل الدوري السعودي للمحترفين المركز السادس بين أكثر الدوريات تمثيلاً في كأس العالم عبر 48 لاعباً، متقدماً على عدد من المسابقات القارية الكبرى.

كما يتصدر الهلال قائمة الأندية غير الأوروبية الأكثر تمثيلاً بواقع 12 لاعباً، في مؤشر على تنامي الحضور الدولي للدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.

فرنسا الأغلى سوقيا

على مستوى المنتخبات، يدخل المنتخب الفرنسي البطولة باعتباره الأعلى قيمة سوقية عند 1.57 مليار يورو، متقدماً على إسبانيا وإنجلترا.

وتتجاوز القيمة السوقية المجمعة للمنتخبات الخمسة الأعلى تقييماً 6.5 مليار يورو، ما يمثل أكثر من ثلث القيمة الإجمالية للاعبي البطولة.

ضغط على نخبة اللاعبين

تشير البيانات إلى استمرار اعتماد كرة القدم العالمية على مجموعة محدودة من اللاعبين، رغم توسع قاعدة المنتخبات المشاركة.

ويتصدر الإسباني مارتن زوبيميندي قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة خلال العام السابق للبطولة برصيد 68 مباراة، يليه البلجيكي هانز فاناكن والإنجليزي ديكلان رايس بـ66 مباراة لكل منهما.

كما تصدر لاعبو إسبانيا قائمة الأكثر مشاركة من حيث دقائق اللعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بإجمالي 62,490 دقيقة، متقدمين على إنجلترا وفرنسا وألمانيا وهولندا.

وتبرز هذه الأرقام مفارقة كأس العالم 2026؛ فبينما تتوسع البطولة من حيث الحجم والإيرادات، لا يزال الجزء الأكبر من المواهب والعبء التنافسي متركزاً في عدد محدود من الدوريات والأندية واللاعبين.