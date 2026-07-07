تأهل منتخب الأرجنتين إلى الدور ربع النهائي من مونديال كأس العالم 2026 بعد تجاوزها عقبة نظيرها منتخب مصر (2/3) في دور الـ(16)، وذلك في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب مرسيدس بنز في مدينة أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية.

تبلغ القيمة السوقية لمنتخب مصر (116) مليون يورو، فيما تصل قيمة منتخب الأرجنتين السوقية (807.5) مليون يورو، وذلك وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وبهذه النتيجة سيلاقي الأرجنتين الفائز من لقاء سويسرا وكولومبيا.

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صورة من "رويترز" __2026-07-07T183655Z_1045119487_UP1EM771CHVRL_RTRMADP_3_SOCCER-WORLDCUP-ARG-EGY-1783449684

في مباراه ماراثونية شهدت تسجيل 5 أهداف وإضاعة ركلة جزاء، تقدم منتخب مصر في مناسبتين كانت الأولى عن طريق ياسر إبراهيم عند الدقيقة الـ(15)، والثانية بواسطة مصطفى زيكو عند الدقيقة الـ(67).

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فشل لونيل ميسى من التسجيل للأرجنتين عند الدقيقة (21) بعد أن أضاع ركلة الجزاء التي تصدى لها مصطفى شوبير عند الدقيقة (21) لينجح زميله روميرو من تقليص النتيجة بتسجيل الهدف الأول للأرجنتين (67).

عاد بعدها ميسى وأدرك التعادل لمنتخب بلاده عند الدقيقة (84)، وفي الوقت بدل الضائع أهدى إنزو فرننديز الفوز لمنتخب بلاده بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة (92).