قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة بحق مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، ليصبح مؤهلًا للمشاركة أمام بلجيكا في دور الـ16 من كأس العالم، بعد أن كان مهددًا بالغياب إثر طرده في المباراة السابقة، وفقا لصحيفة The Athletic .

البطاقة الحمراء والعقوبة الأصلية

كان بالوجون قد حصل على بطاقة حمراء مباشرة خلال مواجهة البوسنة والهرسك، بعد عرقلته المدافع طارق محريموفيتش، وهي مخالفة تستوجب تلقائيًا الإيقاف لمباراة واحدة وفق المادة 10.5 من لوائح الفيفا.

ورغم أن مسؤولين في الفيفا كانوا قد أكدوا سابقًا عدم إمكانية استئناف البطاقة الحمراء أو العقوبة المترتبة عليها، فإن الهيئة الإدارية قررت لاحقًا تعليق تنفيذ الإيقاف.

استنادًا إلى قانون الانضباط

أوضح الفيفا في بيان أن القرار جاء استنادًا إلى المادة 27 من قانون الانضباط، التي تمنح الهيئات القضائية صلاحية تعليق تنفيذ العقوبات التأديبية كليًا أو جزئيًا.

وأضاف البيان أن تعليق الإيقاف سيظل ساريًا لمدة عام باعتباره فترة اختبار، على أن يُعاد تنفيذ العقوبة إذا ارتكب اللاعب مخالفة مماثلة من حيث الطبيعة والخطورة خلال تلك الفترة، دون الإخلال بأي عقوبات إضافية قد تُفرض عليه.

ارتياح داخل المنتخب الأمريكي

علم لاعبو المنتخب الأمريكي بالقرار أثناء توجههم إلى الحصة التدريبية في جامعة واشنطن، وسط أجواء من الارتياح داخل المعسكر.

وقال كريستيان بوليسيتش إن القرار منح الفريق “دفعة معنوية”، فيما أشار المدافع كريس ريتشاردز إلى أن اللاعبين لم يتيقنوا من صحة الأنباء في البداية، قبل أن يتأكدوا منها لاحقًا، مضيفًا أن ردة فعل بالوجون كانت إيجابية للغاية.

ترحيب رسمي ودعم سياسي

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم ترحيبه بالقرار، مؤكدًا أن تركيز الفريق ينصب بالكامل على مواجهة بلجيكا في دور الـ16، معربًا عن تطلعه لمواصلة دعم الجماهير.

وفي السياق نفسه، علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصة “تروث سوشيال” قائلًا: “شكرًا للفيفا على فعل الصواب، وإنصاف هذا الظلم الكبير!”.

الاتحاد البلجيكي يدرس قرار "فيفا"

من جهته، أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أنه يواصل دراسة قرار "فيفا" السماح للمهاجم فولارين بالوجون بالمشاركة في مباراة منتخب الولايات المتحدة أمام بلجيكا، رغم تعرضه للطرد في المباراة السابقة.

وقال الاتحاد، في بيان، إن قرار "فيفا" يستند إلى المادة 27 من قانون الانضباط، التي تجيز للجنة الانضباط تعليق تنفيذ إجراء تأديبي سبق اتخاذه، إلا أنه اعتبر أن المادة 66.4 من القانون ذاته تنص على أن البطاقة الحمراء تستوجب الإيقاف التلقائي عن المباراة التالية.

وأضاف أن القرار يتعارض أيضا مع المادة 10.5 من لائحة مسابقات كأس العالم 2026، التي تنص على إيقاف أي لاعب أو مسؤول يطرد ببطاقة حمراء مباشرة أو نتيجة إنذارين عن المباراة التالية لفريقه، مع إمكانية فرض عقوبات إضافية.

وأشار الاتحاد البلجيكي إلى أن مبدأ الإيقاف التلقائي جرى تأكيده كذلك في التعميم رقم 16 الصادر عن "فيفا" في 12 مايو 2026، وفي اجتماعات تنسيق المباريات وورش العمل الخاصة بالبطولة.

وأكد الاتحاد أنه يواصل دراسة الملف بهدف حماية حقوق المنتخبات المشاركة، والحفاظ على مبدأ اللعب النظيف في النسخة الحالية من كأس العالم والبطولات المقبلة.