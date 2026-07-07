يعاني منتخب النرويج من عدد من الإصابات بين لاعبيه قبل أيام قليلة من مواجهة إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم الأحد المقبل على ملعب ميامي في فلوريدا الأمريكية.

يذكر أن المنتخب الإسكندنافي فاجأ البرازيل الأسبوع الماضي بفضل هدفي إيرلينج هالاند ليحجز مقعده في دور الثمانية.

لكن الأيام المتبقية ستكون بمثابة سباق مع الزمن، حيث يسعى الفريق للتعافي من عدد من الإصابات بين لاعبيه.

بحسب صحيفة "ذي صن" الإنجليزية، تسود التوترات في معسكر المنتخب بسبب عدم جاهزية عدد من اللاعبين للمباراة.

اضطر نجم كريستال بالاس، يورجن ستراند لارسن، للتغيب عن التدريبات قبل مباراة الفريق الافتتاحية في كأس العالم ضد العراق، ليُشارك كبديل دون أن يُستعان به في المباراة.

أقرّ المدرب ستال سولباكن - الذي شوهد وهو يسعل بشدة أثناء حديثه مع الصحافة - بحالات المرض، وعزاها إلى جدول مباريات الفريق المزدحم والمتنقل. لعب الفريق في بوسطن، ونيوجيرسي، ثم بوسطن مرة أخرى، ودالاس، ثم نيوجيرسي منذ انطلاق كأس العالم.

وقال سولباكن: "في الحقيقة، يورجن هو اللاعب الوحيد الذي عانى من الحمى، مع وجود بعض السعال والبحّة بين الحين والآخر."

وعلى الصعيد نفسه أكدت صحيفة الديلي تلجراف البريطانية أن المنتخب النرويجي يعاني من تفشي المرض في صفوفه قبل مواجهته المرتقبة مع إنجلترا في كأس العالم.

تعرض لاعبان للمرض خلال مسيرة المنتخب الإسكندنافي نحو ربع نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى في تاريخه، وأكد المدرب ستال سولباكن انتشار "السعال والبحة" بين جميع أفراد المجموعة المسافرة التي تضم أكثر من 50 لاعباً وعضواً في الجهاز الفني.

وغاب يورجن ستراند لارسن، مهاجم كريستال بالاس، عن مباراة النرويج الافتتاحية ضد العراق بسبب المرض، بينما غاب ماركوس هولمجرين بيدرسن عن فوزهم على البرازيل في دور الـ16 بسبب وعكة صحية. كما كان سولباكن يعاني من سعال حاد خلال مؤتمر صحفي عقب هزيمة النرويج 4-1 أمام فرنسا.

بعد الفوز 2-1 على البرازيل، ظهر مدرب النرويج في غرفة الملابس وهو يقول لإيرلينج هالاند: "يمكنك الخروج الليلة". ويستعد هالاند، المولود في ليدز، لمواجهة إنجلترا هذا الأسبوع، ساعياً للفوز بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم. يتشارك مع ليونيل ميسي وكيليان مبابي في صدارة قائمة هدافي المنتخب برصيد سبعة أهداف.

وأضاف: "هناك تكييف هواء، ورحلات طيران، وغرف تبديل ملابس، وكل ذلك. نحن أكثر من 50 شخصًا، لذا سيكون من الغريب ألا يحضر أحدهم."

وفي حديثه عن غياب المدافع بيدرسن أمام البرازيل، قال: "لم تكن لديه حمى وكان يتدرب، لكنه شعر أن جسده لا يستجيب بشكل كامل. تحدث إليه أولا [ساند، طبيب الفريق] صباحًا وكان بخير. ثم أعتقد أن الأمر تفاقم تدريجيًا - شعر بتدهور طفيف في حالته."

أعتقد، دون أن أكون طبيباً، أن الأمر مزيج من صغر سن اللاعب، فقد جاء إلى كأس العالم وهو يعتقد: "سأكون بديلاً لجوليان رايرسون". خاض مباراتين وقدم أداءً رائعاً، واكتسب الكثير من الخبرة، فذهناه وجسده مثقلان بها، وبدأ أداؤه يتراجع قليلاً. بعد فوزهم على البرازيل، منح سولباكن لاعبيه ومدربيه ليلة راحة.

قال: "تركت الجهاز الفني يحتفل بنفسه. كنت متعباً للغاية، فذهبت إلى الفراش وشاهدت المباراة مرة أخرى، ثم تصفحت الإنترنت قليلاً وأجبت على بعض الرسائل، ونمت قليلاً جداً. لكنه كان صباحاً جميلاً".

بعد فوزهم على البرازيل، منح سولباكن لاعبيه ومدربيه ليلة راحة.