مارتينيز يمدد عقده مع النصر موسماً إضافياً مقابل 10 ملايين يورو

أكد الإسباني إينيغو مارتينيز، مدافع نادي النصر السعودي، استمراره مع الفريق لموسم إضافي بعد تفعيل بند التمديد في عقده، عقب نهاية موسمه الأول مع النادي الذي شهد تتويج الفريق بلقب دوري روشن السعودي.

وكان النصر قد تعاقد مع مارتينيز قادماً من برشلونة في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي مقابل 10 ملايين يورو.

وأوضح اللاعب الإسباني، في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن قرار البقاء جاء بعد دراسة الجوانب الرياضية والعائلية، مشيراً إلى أن الانتقال إلى السعودية شكّل تحدياً في البداية بسبب اختلاف نمط الحياة، قبل أن تتغير الأمور تدريجياً مع مرور الوقت والتأقلم مع البيئة الجديدة.

وأضاف مارتينيز، البالغ من العمر 35 عاماً، أن تجربته مع النصر أسهمت في تطويره على المستويين الشخصي والمهني، مؤكداً رغبته في مواصلة اللعب والاستمتاع بكرة القدم لأطول فترة ممكنة قبل التفكير في الاعتزال.

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إشادة برونالدو

وأشاد المدافع الإسباني بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن العمل إلى جانبه يفسر جانباً كبيراً من النجاحات التي حققها خلال مسيرته الاحترافية.

وقال مارتينيز: "عقليته استثنائية، ولا يزال يمتلك الطموح نفسه والرغبة ذاتها في المنافسة وتحقيق الانتصارات، ويتدرب وكأنه في بداية مسيرته".

التأقلم والحياة في السعودية

وكشف لاعب النصر عن بعض تفاصيل الحياة اليومية للاعبين الأجانب في السعودية، موضحاً أن معظمهم يقيمون في مجمعات سكنية حديثة توفر مختلف الخدمات والمرافق، ما يسهم في تسهيل عملية التأقلم والاندماج، فيما يفضل بعض اللاعبين السكن في منازل خاصة، من بينهم رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

كما أشار إلى أنه خاض عدداً من المباريات في مركز الظهير الأيسر بناءً على قرارات الجهاز الفني، رغم أن مركزه الأساسي هو قلب الدفاع، مؤكداً جاهزيته للعب في أي مركز يخدم مصلحة الفريق.

ويعد مارتينيز من العناصر التي ساهمت في تعزيز المنظومة الدفاعية للنصر خلال الموسم الماضي، الذي توج فيه الفريق بلقب دوري روشن السعودي، منهياً فترة انتظار طويلة للبطولات المحلية، في موسم وصفه اللاعب بالناجح على الصعيدين الجماعي والشخصي.