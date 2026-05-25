النصر السعودي يقتحم قائمة أكثر 10 أندية مبيعا للقمصان في العالم

اقتحم نادي النصر السعودي قائمة أكثر 10 أندية مبيعا للقمصان في العالم، مع تسويق وبيع أكثر من 1.2 مليون قميص حول العالم خلال الموسم الرياضي الحالي الذي توج فيه بلقب دوري روشن السعودي، وفق دراسة لشركة الاستشارات التسويقية "يوروميريكاس سبورت ماركتينغ".

وعزت الدراسة هذا الصعود للنادي إلى تأثير كريستيانو رونالدو، حيث أسهمت قاعدته الجماهيرية المليونية على منصات التواصل، في تحويل قميص نادي النصر إلى أيقونة تسويقية تخطت حدود منطقة الشرق الأوسط لتجذب آلاف المشجعين وهواة جمع القمصان في أمريكا، وآسيا، وأستراليا.

وأظهرت بيانات شركة "يوروميريكاس سبورت ماركتينغ"، تفوقا واضحا لنادي ريال مدريد الإسباني الذي تربع على عرش الصدارة العالمية ببيع أكثر من 3.13 مليون قميص، مدفوعاً بنجومية الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

والشركة واحدة من الوكالات والشركات الاستشارية المتخصصة في مجال التسويق والبحوث الرياضية، وتُصنف كواحدة من أفضل 5 شركات في المجال، والأولى من نوعها في أمريكا اللاتينية.

في المركز الثاني، حل نادي برشلونة بمبيعات بلغت 2.94 مليون قميص، وباريس سان جيرمان الفرنسي ثالثا بـ 2.54 مليون قميص بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.

بايرن ميونخ الألماني حل رابعاً في القائمة العالمية بـ 2.3 مليون قميص، انتر ميامي الأمريكي 2.1 مليون قميص، بوكا جونيورز الأرجنتيني 1.9 مليون قميص، مانشستر يونايتد الإنجليزي 1.85 مليون قميص، فلامينغو البرازيلي 1.6 مليون قميص، ثم التاسع تشيلسي الإنجليزي بـ 1.4 مليون قميص.

وجاء النصر العاشر في القائمة حول العالم، والرابع خارج أندية قارة أوروبا، ليصبح النادي العربي والآسيوي الوحيد الذي يسجل حضورا في هذه اللائحة العالمية المعتمدة، متفوقا على قامات كروية وتاريخية عريقة في القارة الأوروبية.

وشهدت القائمة ظاهرة تسويقية مماثلة لنادي النصر تمثلت في القفزة الكبيرة لنادي إنتر ميامي الأمريكي الذي صعد للمركز الخامس عالميا ببيع 2.16 مليون قميص، مستفيداً من وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

في المقابل، غابت الأندية الإيطالية العريقة عن المراكز العشرة الأولى، وهو ما اعتبره التقرير مؤشراً على اتساع الفجوة التجارية والتسويقية بين الدوري الإيطالي والدوريات الصاعدة، وفي مقدمتها الدوري السعودي الذي بات ينافس بقوة على الحصص السوقية الكبرى في عالم صناعة الرياضة.



