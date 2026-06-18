مارتينيز في النصر السعودي وجيسوس إلى البرتغال بعد كأس العالم

سيتبادل البرتغالي جورجي جيسوس مع الإسباني روبرتو مارتينيز مناصبهم الفنية الأخيرة بتولي الأول تدريب منتخب البرتغال وتولي الثاني تدريب فريق النصر، وفقا لصحيفة "أبولا" البرتغالية.

وسيكون الإعلان من الاتحاد البرتغالي ونادي النصر عقب ختام نهائيات كاس العالم 2026.

تولى جيسوس تدريب النصر في 14 يوليو 2025، وقاد الفريق لمدة موسم واحد، توج معه بلقب دوري روشن السعودي قبل رحيله بنهاية عقده في مايو الماضي، فيما تولي مارتينيز تدريب البرتغال منذ 9 يناير 2023.

الصحيفة البرتغالية قالت: "إن تطورات مثيرة بشأن مستقبل الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب، حيث اقترب من تولّي تدريب النصر عقب نهاية كأس العالم الحالية".

أوضحت الصحيفة أن إدارة بطل الدوري السعودي بدأت بالفعل مفاوضات مع المدرب الإسباني، ليكون بديلًا للمغادر البرتغالي خورخي خيسوس، مشيرة إلى أن هذه المحادثات انطلقت سرًا حتى قبل ضربة بداية كأس العالم".

أضافت: "جيسوس، الذي أنهى مشواره مع النصر، بات المرشح الأبرز والأكثر واقعية لتولّي الإدارة الفنية للمنتخب البرتغالي خلفًا لمارتينيز فور نهاية العرس العالمي".

كشفت الصحيفة أنه في حال إتمام الصفقة، سيعود مارتينيز إلى عالم تدريب الأندية لأول مرة منذ موسم 2015/2016 عقب رحيله عن إيفرتون الإنجليزي، ليخوض تجربة يومية جديدة للإشراف على مواطنيه كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس في الرياض.