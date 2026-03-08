90 ألف ريال غرامتا جيسوس ودونيس لاتحاد القدم والهلال

غرمت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم كلا من خورخي جيسوس مدرب النصر وجورجيوس دونيس مدرب الخليج، 90 ألف ريال.

وأوضحت اللجنة أن قراراتها غير قابلة للاستئناف وفقا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

20 ألف ريال غرامات جيسوس للهلال

وأكدت اللجنة ثبوت مخالفة جيسوس للمادة (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق بعد قيام نادي الهلال بتقديم شكوى ضده، بشأن قيامه بالتجريح والاتهام والإساءة الإعلامية تجاه نادي الهلال وإثارة الرأي العام عبر المؤتمر الصحافي قبل المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الشباب ونادي النصر، ضمن دوري روشن السعودي للموسم الحالي، وقالت "بعد استكمال نادي الهلال للإجراءات الشكلية قامت أمانة سر لجنة الانضباط والأخلاق بمخاطبة مدرب النصر للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة من نادي الهلال، وقبول الشكوى من الناحية الشكلية، وثبوت مخالفة مدرب نادي النصر وإلزامه بغرامة قدرها 30 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي و20 ألف ريال لنادي الهلال تكاليف رسوم الشكوى".

دونيس يسيئ لمسؤولي مباراة الاتحاد

وأوضحت اللجنة أن مدرب نادي الخليج قام بالتصريح عبر المؤتمر الصحافي بعد مباراة الاتحاد، والإساءة الإعلامية تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام، وقالت "ثبوت مخالفة جورجيوس دونيس للمادة (50-2) والمادة (50-4) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوماً بداية من تاريخ الإخطار بالقرار".









وحذرت جورجيوس دونيس بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام، وأن القرار غير قابل للاستئناف.