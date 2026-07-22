تعزز رؤوس الأموال الأمريكية حضورها في ملكية أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ تضم 13 من أصل 20 نادياً في موسم 2025-2026 مساهمين من الولايات المتحدة ، وفق تقرير نشرته Sky Sports عن تنامي الاستثمارات في كرة القدم الإنجليزية ، مدعوماً ببيانات ترصد هيكل ملكية أندية المسابقة.

ويأتي هذا الاهتمام في وقت يواصل فيه الدوري الإنجليزي تعزيز مكانته كأعلى بطولات كرة القدم تحقيقاً للإيرادات، إذ أظهر تقرير ديلويت السنوي لتمويل كرة القدم أن أندية المسابقة حققت إيرادات بلغت 6.8 مليار جنيه إسترليني في موسم 2024-2025، مع توقعات بتجاوزها 7 مليارات جنيه في الموسم التالي، مدفوعة بارتفاع الإيرادات التجارية وحقوق البث.

ويأتي التقرير في أعقاب الأنباء عن محادثات لضم مؤسس “أمازون” جيف بيزوس إلى تحالف يقوده رجل الأعمال أميت باتيا للاستثمار في ليفربول، بما يعكس استمرار جاذبية أندية الدوري الإنجليزي لرؤوس الأموال الأمريكية.

دائرة المستثمرين

وتسلط هذه المحادثات الضوء على اتساع دائرة المستثمرين الراغبين في دخول سوق كرة القدم الإنجليزية، التي تستقطب أصحاب الثروات وشركات الاستثمار بفضل إيرادات البث والرعاية والانتشار التجاري العالمي، إلى جانب توقعات ارتفاع قيم الأندية على المدى الطويل.

ويعد ليفربول بالفعل من أبرز الأندية المملوكة بالكامل لمستثمرين من الولايات المتحدة، ما يجعل الاهتمام المحتمل من بيزوس امتداداً لاتجاه قائم، وليس تحولاً جديداً في هوية ملكية النادي.

مملوكة بالكامل

وتظهر بيانات Sky Sports أن أرسنال وليفربول وفولهام وليدز يونايتد مملوكة بالكامل لمستثمرين أمريكيين، فيما تبلغ النسبة 97% في تشيلسي، و90% في إيفرتون، و87% في بيرنلي، و81% في كريستال بالاس.

وتصل الحصة الأمريكية في مانشستر يونايتد إلى 68%، مقابل 65% في أستون فيلا و59% في بورنموث، بينما تنخفض إلى 17% في مانشستر سيتي و8% في وست هام يونايتد.

وتعكس هذه النسب حجم إسهام المستثمرين الأمريكيين في هياكل ملكية الأندية، ولا تعني بالضرورة امتلاكهم السيطرة المنفردة في جميع الحالات، إذ تضم بعض الأندية تحالفات استثمارية متعددة الأطراف والجنسيات.

اتجاه الاستثمارات

يرتبط تنامي الإقبال على الأندية الإنجليزية بالنمو المستمر في القيمة التجارية للدوري الممتاز، وارتفاع عوائد حقوق البث والرعاية، فضلاً عن الحضور العالمي للمسابقة وقواعدها الجماهيرية الواسعة.

كما يرى المستثمرون في الأندية الإنجليزية أصولاً رياضية قابلة للنمو، لا سيما في ظل ارتفاع تكلفة شراء الامتيازات في البطولات الأمريكية الكبرى، ما يجعل كرة القدم الإنجليزية خياراً جذاباً لتنويع المحافظ الاستثمارية والاستفادة من التوسع العالمي لصناعة الرياضة.