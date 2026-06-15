كيف عاش السعوديون مونديال أمريكا قبل 32 عاما؟

يكشف الأرشيف السعودي ما قبل طفرة الإنترنت أن الحياة اليومية في السعودية كانت تبدأ في السابعة صباحا، حيث يذهب المواطنون والمقيمون إلى مقرات العمل والدراسة ويعودون في الثانية والنصف ظهرا.

وبسبب فارق التوقيت الذي يصل إلى 7 ساعات بين الرياض وواشنطن، اضطر السعوديون إلى تغيير نشاطهم الاجتماعي والروتين اليومي لمشاهدة مباريات مونديال كأس العالم 94 في الولايات المتحدة التي احتضنت أولى مباريات السعودية أمام هولندا في ملعب روبرت كينيدي التذكاري 2:30 فجرًا بتوقيت مكة.

وشهدت أولى المباريات معاناة الصحافيين مع النوم في سبيل التغطية الإعلامية ومعها تأخرت طبعات الصحف الورقية قبيل شروق الشمس، بهدف تدوين نتيجة المباراة.

جهاز التلفاز لم يكن خيارا متاحا لكثير من العوائل السعودية لأسباب اجتماعية ودينية على عكس من امتلك قناة إم بي سي الناقل الحصري للمونديال بصوت المعلق علي داود، حيث شاهدوا المباريات من منازلهم رفقة ضيوفهم من الأقارب والجيران.

أيضا جيل الستينيات والسبعينيات رأوا في الإذاعة خيارا مناسبا بصوت المعلق الرياضي الأخضر بالريش. في المقابل كان الشباب الذين لا ينتمون إلى حزب كرة القدم يستمتعون بأوقاتهم في المقاهي وسط المدينة لعل أشهرها أبو هيثم وأبو شنب والغرابي وقهوة العويد والبطحاء.

في التسعينيات كانت تزدحم الشوارع في السعودية بالسيارات ذات الطراز الأيقوني أشهرها الكرسيدا من تويوتا وأيضا شفروليه كابرس المعروف بلقب الصابونة رفقة الهايلوكس والداتسن والجمس. وقتها تراوحت الأسعار بين 40-80 ألف ريال.

ومع فوز السعودية في مباراة تاريخية أمام المنتخب البلجيكي بفضل هدف أسطوري أحرزه سعيد العويران، اكتسح اللون الأخضر الشوارع في مواكب مرورية سادها الفرح والحبور من القريات إلى جيزان ومن القطيف إلى القنفذة.

بلغ الناتج المحلي السعودي 509 مليارات دولار عام 1994 بحسب بيانات البنك الدولي، بينما متوسط رواتب العاملين 5500 ريال في الوظائف الحكومية التي كانت تسيطر على 85% من سوق العمل بحسب وزارة المالية.

بيد أن ذلك الراتب حظي بقوة شرائية كبيرة في ظل تواضع الأسعار حيث كان بالإمكان شراء الخروف بقيمة 300-500 ريال وبمواصفات النعيمي والنجدي وفق هيئة الإحصاء.

المفارقة اليوم بأن جيل الألفية الجديد يمكنه طلب ذبيحة كاملة عبر تطبيقات التوصيل بينما كان على الجيل القديم انتقاء النعيمي أو النجدي والحرّي من أسواق العزيزية بالرياض أو الخمرة في جدة وبعد عملية التفاوض أو ما يعرف بالمكاسرة قبل عملية التحميل الشهيرة في حوض الونيت باتجاه المسلخ.

أسعار العقارات في الرياض ضمن الأحياء السكنية الروضة والنسيم تبدأ بأسعار 150-300 ريال للمتر الواحد بينما لم يتخط سعر المتر في في الأحياء المركزية مثل السلمانية والعليا حاجز الـ600 ريال.

أما في جدة فكانت قطع الأراضي الفاخرة التي تقع شمالا وسط النعيم والمحمدية وأبحر لا تتجاوز الــ100 ألف ريال. فيما بلغ سعر الإيجار السنوي في الواجهة البحرية بمخطط الحزام الذهبي في الخبر 10 آلاف ريال وهو ما يوازي راتب شهرين للموظف الحكومي آنذاك.

كان الفن جزءاً أصيلاً من المشهد الاجتماعي السعودي في التسعينيات، حين كانت أشرطة الكاسيت تتصدر المجالس والسيارات. وشهدت الساحة الغنائية آنذاك حضوراً لافتاً لنجوم الأغنية السعودية، يتقدمهم محمد عبده الذي عاد إلى الساحة الفنية بعد فترة اعتزال، ليحقق نجاحاً كبيراً بأغنية «على البال» وهو في الـ45 من عمره.

وفي أجواء التأهل التاريخي للأخضر إلى كأس العالم 1994، رافقت الجماهير أغانٍ أصبحت جزءاً من ذاكرة ذلك الجيل، من أبرزها «هي يا شبك» للفنان راشد الماجد، و«السعودي طير حر» للفنان نبيل شعيل، والتي احتفت بإنجاز المنتخب السعودي ورسخت حضور الأغنية الرياضية في الوجدان الشعبي.