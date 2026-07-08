أظهرت البيانات الأمنية الصادرة عن شرطة ولاية نيوجيرسي الأمريكية تفوقاً ملحوظاً في انضباط مشجعي بطولة كأس العالم 2026 مقارنة بجماهير دوري كرة القدم الأمريكية، وسط إشادة رسمية بالتعاون الكبير الذي يبديه المشجعون الدوليون مع اقتراب البطولة من محطاتها الأخيرة.

وأفادت الأرقام الرسمية بأن معدل الاعتقالات في ملعب "نيويورك ـ نيوجيرسي" في منطقة "إيست رذرفورد" بلغ نحو 10 حالات اعتقال فقط في المباراة الواحدة، على الرغم من امتلاء المدرجات بكامل طاقتها الاستيعابية التي تصل إلى 80 ألف متفرج في كل مواجهة منذ انطلاق البطولة في الـ 13 من يونيو الماضي، وفقاً لصحيفة " نيوجيرسي" الرسمية.

وأوضح تشارلز مارشان المتحدث باسم شرطة الولاية، بأن التجاوزات المرصودة تقتصر على مخالفات بسيطة تشمل السرقة، وعدد ضئيل من المشاجرات الطفيفة، وبيع بضائع غير مرخصة، بالإضافة إلى إصدار مخالفات مرورية لمركبات غير مصرح لها حاولت نقل الركاب داخل نطاق الملكية الخاصة بالملعب.

وتأتي هذه المعدلات المنخفضة لتشكل مفارقة حادة مع الإحصائيات التاريخية للملعب خلال منافسات دوري الـ NFL؛ حيث سجل الملعب في موسم سابق 217 حالة اعتقال (99 في مباريات فريق جيتس و94 في مباريات جيانتس)، وتحديداً خلال المواجهات التقليدية الصاخبة مثل جيتس ضد باتريوتس وجيانتس ضد كاوبويز.

كما وصفت تامي ميرفي، الرئيسة المشاركة للجنة المضيفة لنيويورك ونيوجيرسي، هذا التباين بالخلطة السحرية، مشيرة إلى أن إجمالي اعتقالات مباراة كاملة في المونديال يقل عما يقع عادة في مواقف السيارات فقط قبل انطلاق مباريات الدوري المحلي.

ملعب ديترويت لايونز الأقل أمانا

يُذكر أن ملعب ميتلايف كان قد صُنف في دراسات أمنية سابقة كثاني ورابع آمن ملعب في دوري الـ NFL اعتماداً على الفريق المستضيف، متفوقاً على ملعب "أيه تي آند تي" في دالاس (المركز السادس) وملعب فيلادلفيا إيجلز (المركز 19)، بينما تذيل القائمة ملعب ديترويت لايونز كأقلها أماناً.

ومن جهتها، رفضت السلطات الأمنية تفضيل جماهير رياضة على أخرى، حيث أكد مارشان أن "كل حدث رياضي فريد من نوعه ولا يمكن تعميم الأحكام بناءً على نوع اللعبة"، وبينما فرض الاتحاد الدولي "فيفا" حظراً على ركن السيارات حول الملعب لدواعٍ أمنية - مما ألغى حفلات الشواء التقليدية للمشجعين، أوضحت الشرطة أنه لا توجد مؤشرات مباشرة تربط بين هذا الحظر وانخفاض الجريمة.

وأرجعت القيادة الأمنية الانضباط الاستثنائي إلى "البصمة الأمنية المكثفة" والانتشار المرئي الواسع لشرطة نيوجيرسي، وشرطة النقل في محطات القطارات والحافلات، ودوريات الطرق السريعة.

وأضاف مارشان "مع تبقي مباراتين فقط على نهاية البطولة، بما في ذلك المباراة النهائية المقررة في 19 يوليو، فإن الجمهور كان متعاوناً للغاية، وكل إجراء نتخذه يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان سلامة الجميع".