سجلت مباريات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حضوراً جماهيرياً تجاوز 3.03 مليون متفرج بنهاية الجولة الثانية من دور المجموعات، بحسب بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في مؤشر يعكس الإقبال الكبير على النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

وبلغ متوسط الحضور الجماهيري أكثر من 65 ألف متفرج للمباراة الواحدة، فيما اقتربت معدلات إشغال الملاعب من الامتلاء الكامل، مع استمرار نفاد تذاكر عدد كبير من المباريات.

إشغال يتجاوز 99% ونفاد تذاكر 15 مباراة

وبحسب موقع Calcio e Finanza، أظهر تحليل استند إلى البيانات الرسمية لـ "فيفا" أن نسبة إشغال الملاعب وصلت إلى 99.78% بعد انتهاء الجولة الثانية، مقارنة بمستويات أقل قليلاً في الجولة الافتتاحية.

وشهدت 15 مباراة من أصل 24 مباراة في الجولة الثانية بيع جميع التذاكر المتاحة، بينما لم تنخفض نسبة الإشغال في أي مباراة عن 98%، وكان أدنى معدل مسجلا في مباراة هولندا واليابان التي أقيمت على ملعب دالاس.

ملعب مكسيكو سيتي يحتفظ بأعلى الأرقام

تصدرت مباراتان أقيمتا على ملعب مكسيكو سيتي قائمة المباريات الأكثر حضوراً جماهيرياً منذ انطلاق البطولة، حيث استقطبت كل منهما 80,824 متفرجاً.

وكانت المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا أولى تلك المواجهات، تلتها مباراة أوزبكستان وكولومبيا، وكلاهما أُقيم خلال الجولة الأولى من دور المجموعات.

أما في الجولة الثانية، فقد سجلت مواجهة النرويج والسنغال على ملعب نيوجيرسي في منطقة نيويورك أعلى حضور جماهيري، بعدما استقطبت 80,663 متفرجاً مع نفاد جميع التذاكر المخصصة للمباراة.

جدل حول الفرق بين الحضور والأرقام

ورغم الأرقام القياسية المعلنة، أثارت بعض المباريات تساؤلات بشأن وجود مقاعد شاغرة ظهرت بوضوح خلال النقل التلفزيوني، وهو ما أعاد الجدل حول آلية احتساب الحضور الجماهيري.

وتعتمد الأرقام الرسمية على التذاكر المستخدمة للدخول والعدد المسجل داخل محيط الملعب، وليس على تقييم بصري لمدى امتلاء المدرجات أثناء سير المباراة.

"فيفا" : البيانات تستند إلى سجلات موثقة

قال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم إن أرقام الحضور الرسمية “تعكس عدد التذاكر التي تم مسحها إلكترونياً وعدد المتفرجين الموجودين داخل محيط الملعب، وليس التقديرات البصرية لنسبة إشغال المقاعد في وقت محدد من المباراة”.

وأضاف أن "فيفا" يعمل بالتنسيق مع إدارات الملاعب وفرق بيع التذاكر لضمان استناد جميع البيانات المنشورة إلى معلومات تشغيلية موثقة ودقيقة، بما يضمن تقديم صورة رسمية موحدة عن الحضور الجماهيري للبطولة.