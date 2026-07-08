أعلنت مدينة كانساس سيتي الأمريكية نجاح خطة النقل الإقليمية والأولى من نوعها بعد أن نجحت في نقل أكثر من 140 ألف مسافر عبر منطقة كانساس سيتي والمترو خلال استضافتها لـ 5 مباريات في نهائيات كأس العالم، فيما قدرت عائدات المدينة الواقعة على الحدود بين ولايتي ميزوري وكانساس بأكثر من 653 مليون دولار، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن اللجنة المنظمة المحلية.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية والتي نشرتها صحيفة "ذا كانساس سيتي ستار" أن منظومة الحافلات المباشرة إلى ملعب كانساس سيتي كانت الأكثر استخداماً، حيث نقلت 88,771 راكباً، بواقع 18,900 مسافر في يوم 16 يونيو، 21,500 مسافر في 20 يونيو، 22,052 مسافر في 25 يونيو، و25,500 مسافر في 27 يونيو.

واستضاف ملعب المدينة الذي يتسع لـ 69,045 مشجع مباريات الأرجنتين ضد الجزائر (3/0)، الإكوادور ضد كوراساو (0/0) تونس ضد هولندا (1/3)، الجزائر ضد النمسا (3/3) ضمن دور المجموعات، وكولومبيا ضد غانا (1/0) ضمن الأدوار الإقصائية، كما سيتضيف في الـ 11 يوليو الجاري مباراة ضمن الدور الربع النهائي.

وأكدت المدينة حافلات الربط الإقليمي المباشر جاءت في المرتبة الثانية، واستخدمها 34,037 مسافراً للتنقل بين مختلف الوجهات الحيوية في منطقة المترو، مثل سوق مدينة لنيكسا، حديقة حيوان كانساس سيتي، ومراكز متنوعة، فيما سجلت حافلات المطار المباشرة نقل 19,214 مسافراً فترة المونديال وحتى أمس.

كما أوضحت بيانات المدينة أن المشجعين من المستويين المحلي والإقليمي شكلوا 31% من إجمالي الركاب، في حين بلغت نسبة المشجعين القادمين من داخل الولايات المتحدة (المستوى الوطني) 56%، وشكل المشجعون الدوليون 13%.

وأكدت المدينة في الخبر المشور في صحيفة "ذا كانساس سيتي ستار" أن هذا التكامل بين خدماتها أسهم بفاعلية في ربط المشجعين بالمباريات والاحتفالات ومختلف الوجهات، مما يثبت النجاح التام لخطة النقل المبتكرة التي شهدتها المنطقة.

وتعتبر كانساس سيتي أصغر مدينة أمريكية من بين المدن الـ 11 المستضيفة للبطولة، وفجّرت مفاجأة كبرى باختيارها كمقر رئيسي ومعسكر لثلاثة من أقوى منتخبات العالم: الأرجنتين، إنجلترا، وهولندا.