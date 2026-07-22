كشفت شركة بولدهيفن لإدارة الاستثمارات (Boldhaven Management)، ومقرها لندن، عن امتلاكها حصة تبلغ 5.6% من أسهم الفئة A في نادي مانشستر يونايتد ، بعد جمعها نحو 3.1 مليون سهم.

وبحسب إفصاح مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، تجاوزت حصة الشركة مستوى 5% الذي يوجب على المستثمرين تقديم إفصاح تنظيمي.

وبحسب Sportico، أصبحت بولدهيفن ثاني أكبر مالك مؤسسي لأسهم مانشستر يونايتد، خلف Ariel Investments التي تمتلك 9.05 مليون سهم.

شركة استثمارية

تأسست بولدهيفن 2017 بقيادة رونالد سوفر، وتصف نفسها بأنها شركة لإدارة الاستثمارات البديلة تعتمد على البحث الأساسي، والاستثمار طويل الأجل، والتركيز على القيمة الجوهرية.

ولا يتضح من الإفصاح حجم الحصة التي كانت تمتلكها الشركة قبل تجاوزها عتبة 5%، وهي النسبة التي تستوجب الإفصاح التنظيمي في الولايات المتحدة.

هيكل الملكية

لا تزال عائلة جليزر ورئيس مجموعة إينيوس جيم راتكليف أكبر المساهمين في مانشستر يونايتد، إذ يسيطران على النادي عبر أسهم الفئة B التي تمنح حقوق تصويت تعادل 10 أضعاف أسهم الفئة A.

واستحوذ راتكليف في 2024 على مزيج من أسهم الفئتين، بعد أن استعان النادي بمجموعة Raine Group في 2022 لاستكشاف خيارات بيع النادي.

تحسن الأداء

ارتفع سهم مانشستر يونايتد بنحو 84% منذ أدنى مستوياته المسجلة في أبريل 2025، بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجل النادي أرباحاً تشغيلية بلغت 50.5 مليون دولار خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة المالية، مقابل خسارة 4.3 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق، رغم تكبد تكاليف استثنائية مرتبطة بإقالة المدرب السابق روبن أموريم وجهازه الفني.

قيمة النادي

وبحسب Sportico، حل مانشستر يونايتد ثالثاً في تصنيف أعلى أندية كرة القدم قيمة في العالم، بقيمة 6.47 مليار دولار، خلف ريال مدريد البالغة قيمته 7.7 مليار دولار، وبرشلونة 6.65 مليار دولار.