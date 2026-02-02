29 مليار يورو حصيلة الأندية من دوري أبطال أوروبا خلال ربع قرن

حصدت الأندية الأوروبية نحو 29.5 مليار يورو من الجوائز المالية التي وزعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2001-2002 وحتى موسم 2025-2026، في ظل النمو المتواصل للإيرادات المدفوع بارتفاع قيمة حقوق البث التلفزيوني والعقود التجارية والتعديلات المتلاحقة على نظام المسابقة.

وبحسب موقع Calcio e Finanza، قفزت الجوائز المالية للبطولة من 519 مليون يورو مطلع الألفية إلى ما يقارب 2.5 مليار يورو سنوياً في الموسمين الأخيرين، فيما استحوذت الأندية الإنجليزية على أكبر حصة من العوائد بإجمالي 5.6 مليار يورو، متقدمة على الأندية الإسبانية التي حققت 5 مليارات يورو، والألمانية بإيرادات بلغت 4.1 مليار يورو، بينما جاءت الأندية الإيطالية في المركز الرابع بإجمالي 4 مليارات يورو.

نمو الإيرادات مع النظام الجديد

شهدت البطولة الأوروبية قفزة كبيرة في عوائدها خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع تطبيق النظام الجديد الذي استبدل مرحلة المجموعات بمرحلة دوري موحدة تضم 36 فريقاً.

وأسهمت التغييرات التي طالت مسابقات الأندية الأوروبية في رفع إيرادات “يويفا” من 3.5 مليار يورو في موسم 2023-2024 إلى 4.4 مليار يورو في الموسمين التاليين، مع تخصيص نحو 75% من هذه الإيرادات للأندية المشاركة.

كما ارتفعت قيمة الجوائز المخصصة لبطل دوري الأبطال من نحو 37 مليون يورو في موسم 2001-2002 إلى أكثر من 145 مليون يورو في موسم 2025-2026، ما يعكس التحول الذي شهدته البطولة خلال ربع قرن.

ريال مدريد في الصدارة

على مستوى الأندية، تصدر ريال مدريد قائمة الأكثر تحقيقاً للإيرادات من دوري أبطال أوروبا خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2026 بإجمالي تجاوز 1.55 مليار يورو.

وجاء بايرن ميونيخ في المركز الثاني بإيرادات تقارب 1.5 مليار يورو، يليه برشلونة بـ1.38 مليار يورو، ثم باريس سان جيرمان بـ1.28 مليار يورو، ومانشستر سيتي بـ1.17 مليار يورو.

كما تجاوزت إيرادات كل من يوفنتوس وتشيلسي وليفربول حاجز المليار يورو، بينما شارك 139 نادياً مختلفاً في البطولة خلال الفترة نفسها، في دلالة على التركز الكبير للعوائد لدى نخبة محدودة من الأندية الأوروبية.

5.6 مليار يورو للإنجليز

تصدرت الأندية الإنجليزية قائمة المستفيدين من جوائز دوري أبطال أوروبا خلال ربع القرن الماضي بإيرادات إجمالية بلغت 5.6 مليار يورو، مستفيدة من الحضور المتكرر لأنديتها في الأدوار المتقدمة للبطولة، وفي مقدمتها مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال.

وجاءت الأندية الإسبانية في المركز الثاني بإيرادات بلغت 5 مليارات يورو، مدعومة بالنجاحات القارية لريال مدريد وبرشلونة، فيما حلت الأندية الألمانية ثالثة بإيرادات وصلت إلى 4.1 مليار يورو، تلتها الأندية الإيطالية بنحو 4 مليارات يورو.

إيطاليا الأكثر بـ 10 أندية

ورغم أن 10 أندية إيطالية فقط شاركت في دوري أبطال أوروبا خلال الفترة محل الدراسة، مقارنة بـ14 نادياً من إسبانيا و13 من ألمانيا و12 من فرنسا، فإن الأندية الإيطالية حافظت على موقع متقدم بين أكبر المستفيدين من عوائد البطولة القارية بفضل المشاركات المتكررة لأندية مثل يوفنتوس وإنتر وميلان.

وتعكس هذه الأرقام التحول الذي شهدته بطولة دوري أبطال أوروبا خلال ربع القرن الماضي، بعدما أصبحت أحد أكبر محركات الإيرادات في كرة القدم العالمية، مع استمرار نمو الجوائز المالية واتساع الفجوة الاقتصادية بين نخبة الأندية الأوروبية وبقية المنافسين.