كشف نادي مانشستر يونايتد عن الموقع المقترح لملعبه الجديد الذي يتسع لـ100 ألف متفرج، ضمن مشروع واسع لإعادة تطوير منطقة أولد ترافورد، في خطوة تمهد لبدء المرحلة التالية من تصميم الاستاد، وفقاً لما أعلنه النادي.

موقع جديد

سيقع الملعب الجديد على أرض تبلغ مساحتها 25 فداناً، تبعد نحو 350 متراً شمال غربي ملعب أولد ترافورد الحالي، بعدما استحوذ النادي عليها أخيراً من شركة Indurent، لتصبح جزءاً من مشروع تطوير منطقة Trafford Wharfside.

ويمثل الموقع الجديد تغييراً عن التصورات الأولية التي كانت تقضي بإقامة الملعب غرب أولد ترافورد، على أرض مملوكة لشركة Freightliner، بعدما تعثرت المفاوضات بسبب ارتفاع قيمة الأرض المطلوبة.

مشروع عمراني

يأتي الاستاد ضمن مخطط رئيسي لإعادة تطوير المنطقة المحيطة، يهدف إلى إنشاء حي متعدد الاستخدامات يضم مرافق رياضية وترفيهية وتجارية، إلى جانب تحسين شبكات النقل العام والبنية التحتية للمشاة والدراجات.

وبحسب المخطط، قد يسهم المشروع في توفير نحو 48 ألف فرصة عمل، وإنشاء 15 ألف وحدة سكنية، مع توقعات بأن يضيف نحو 7.3 مليار جنيه إسترليني سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني.

الحفاظ على الإرث

قالت كوليت روش، الرئيسة التنفيذية لمشروع تطوير الملعب الجديد في مانشستر يونايتد، إن اختيار الموقع يتيح للنادي الحفاظ على ارتباطه التاريخي بأولد ترافورد، وصون التقاليد والطقوس المرتبطة بيوم المباراة بالنسبة للجماهير.

وأضافت أن النادي يسعى إلى بناء ملعب عالمي المستوى بالتعاون مع المشجعين، مع التركيز على الأجواء الجماهيرية، وإمكانية الوصول، وتوفير تجربة مناسبة للجمهور.

مرحلة التصميم

أوضح مانشستر يونايتد أن الصور التي نُشرت للمشروع تُظهر الموقع المقترح فقط ولا تمثل التصميم النهائي للملعب، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن إعداد التصاميم التفصيلية وإجراء مشاورات مع الجماهير وأصحاب المصلحة.

ولم يحسم النادي حتى الآن مستقبل ملعب أولد ترافورد الحالي بعد اكتمال بناء الاستاد الجديد.