سرقة 36 قطعة بـ18 ألف دولار من شاحنة معدات المنتخب الإنجليزي

بلغت تكلفة المحتويات المسروقة من شاحنة المعدات الخاصة بالمنتخب الإنجليزي لكرة القدم خلال فترة تحضيراته لخوض منافسات نهائيات كأس العالم 2026 في مقاطعة جاكسون بولاية ميزوري الأمريكية 18145 دولارا.

تمثل هذه القيمة 36 قطعة، إضافة إلى مجموعة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، وفقاً لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كانت الشاحنة في طريقها من معسكر الفريق التدريبي في فلوريدا إلى مقره الرسمي في قرية "سويب" الرياضية بمدينة كانساس سيتي، وضمت: قميصا أحمر للمنتخب الإنجليزي يحمل توقيعات اللاعبين، قيمته 5000 دولار.

ضمت كذلك قميصين أبيضين للمنتخب يحملان توقيعات اللاعبين، قيمة كل منهما 5000 دولار، بإجمالي 10 آلاف دولار، و4 قمصان رياضية باللون الكحلي الداكن، و4 سراويل رياضية (شورت) باللون الكحلي الداكن، و4 قمصان بأكمام طويلة باللون الأزرق الفاتح، و4 قمصان بأكمام قصيرة باللون الأزرق الفاتح.

تجاوزت قيمة الأحذية والمعدات الفنية 2800 دولار، هي 4 أزواج من أحذية اللعب المخروطة، بقيمة إجمالية تبلغ 1340 دولارا، و5 أزواج من الأحذية الرياضية العادية بقيمة إجمالية 1140 دولارا.

يضاف إلى هذا كرة القدم الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 بقيمة 214 دولارا، وزوج من قفازات حراسة المرمى الاحترافية، بقيمة 160 دولارا.

ضمت قائمة المسروقات الإلكترونيات والمقتنيات الترفيهية والتجهيزات كلا من: مكبر صوت لاسلكيا من نوع "JBL" بقيمة 150 دولارا، ومجموعة مكعبات "ليغو" مخصصة على شكل حذاء Nike Air بقيمة 100 دولار، ومجموعة أسلاك وتوصيلات كهربائية متعددة المقابس بـ 40 دولارا، ودميتين محشوتين على شكل أسد تمثلان التميمة الرسمية للمنتخب الإنجليزي.