صناعة سعودية تغطي ملعب افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك

تواصل الصناعة السعودية تعزيز حضورها في الأسواق والمشروعات الدولية، حيث سجلت شركة "فبك" للصناعة حضورا لافتا في أحد أبرز مشاريع كأس العالم 2026 ، من خلال تزويد ملعب أزتيكا في المكسيك بأكثر من 4 آلاف متر مربع من أقمشة البولي فينيل كلوريد (PVC) المصنعة في السعودية، والمخصصة للأسقف والهياكل المعمارية للملعب الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية للبطولة العالمية.

جاء ذلك وفقا لما نشره الحساب الرسمي لبرنامج صنع في السعودية على منصة "إكس" الذي قال: "تغطية أقمشة PVC المصنعة لدى شركة فبك الوطنية، لملعب افتتاح كأس العالم في المكسيك؛ يعد حضورا مميزا لصناعة وطنية نعتز بوصولها إلى كبرى المشاريع العالمية".

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية بدر الحربش في حسابه على منصة "إكس": "نحتفي بقصة نجاح شركة فبك، التي استفادت من خدمات هيئة تنمية الصادرات السعودية، بما في ذلك دعم المشاركة في المعارض الدولية، وحافز تسجيل المنتجات وإصدار شهادات الانتاج، بما أسهم في تعزيز جاهزيتها التصديرية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. واليوم تُستخدم أقمشة PVC المصنعة في المملكة في تغطية سقف وهياكل ملعب أزتيكا بالمكسيك، المستضيف لمباراة افتتاح كأس العالم".

حضور سعودي في أحد أبرز ملاعب المونديال

يُعد ملعب أزتيكا، المعروف حاليًا باسم "ملعب مكسيكو سيتي"، أحد أشهر الملاعب العالمية، وسيحتضن المباراة الافتتاحية ل كأس العالم 2026، ما يمنح المشروع بعدا استثنائيا للصناعة الوطنية السعودية وحضورا بارزا لشعار "صنع في السعودية" في حدث رياضي عالمي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

شركة "فبك للصناعة"

تعد شركة "فبك" للصناعة شركة مصنعة للمنسوجات التقنية و منسوجات الشد الإنشائي.

ويقع مقرها في العاصمة السعودية الرياض في، كما أنها تعد أحدى شركات المملوكة بالكامل لشركة فيبكو (شركة مساهة عامة سعودية) حيث بدأت فيبكو في تأسيس شركة فبك منذ 2017 انطلاقاً من خبرتها في صناعة النسيج التي تزيد عن 30 عاما، وتُعتبر شركة فبك الشركة الرائدة في الأسواق المحلية والعالمية في مجال تصنيع المنسوجات التقنية متعددة الأغراض بطاقة إنتاجية تتجاوز 3.6 مليون متر مربع شهريا، ويبلغ رأسمالها 115 مليون ريال سعودي وفق البيانات المنشورة.

وتشمل أبرز منتجات الشركة أكياس البولي بروبلين المنسوجة، والأكياس العملاقة، وأكياس الأسمنت، وبطانات الحاويات، وأربطة التغليف البلاستيكية، وخيوط وكابلات الحشو البلاستيكية، وأكياس تعبئة الفواكه والخضروات، إلى جانب منتجات إعادة تدوير البلاستيك.

قدرات إنتاجية وانتشار عالمي

تمتلك الشركة مصانع تقع على مساحة تقارب 75 ألف متر مربع في المدينة الصناعية الثانية في العاصمة الرياض، وتبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 2500 طن شهريًا من المنتجات المختلفة.

وتُعد الشركة من الشركات السعودية المصدرة، حيث تصل منتجاتها إلى 5 قارات، فيما تمثل الصادرات نحو 38% من إجمالي مبيعاتها. وتستخدم منتجاتها في قطاعات متعددة تشمل البتروكيماويات، والأسمدة، والأسمنت، والأغذية، ومواد البناء، والزراعة.

تتداول أسهم شركة فبك للصناعة في السوق المالية السعودية "تداول" تحت الرمز (2180)، وتُصنف ضمن أكبر شركات مواد التعبئة والتغليف المنسوجة في منطقة الشرق الأوسط، كما توظف نحو ألف موظف من جنسيات متعددة.

وشهدت الشركة خلال عامي 2025 و2026 خطوات توسعية مهمة، من بينها التوجه نحو الاستحواذ على شركة بناء الصناعية القابضة، في إطار خططها لتعزيز نشاطها الصناعي وتوسيع أعمالها.

النسخة الأكبر في تاريخ البطولة

يُقام كأس العالم 2026 للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 منتخبا، وبإجمالي 104 مباريات، ليصبح أكبر نسخة في تاريخ البطولة من حيث عدد المنتخبات والمباريات.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 11 يونيو 2026 وتستمر حتى 19 يوليو 2026، فيما تقام المباراة الافتتاحية بين منتخبي المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب مكسيكو سيتي "أزتيكا سابقًا" في العاصمة المكسيكية.

3 دول تستضيف البطولة

تُقام البطولة للمرة الأولى في 3 دول هي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، عبر 16 مدينة مستضيفة موزعة بين الدول الـ3.

ومن المتوقع أن تسجل البطولة رقمًا قياسيًا جديدًا في الحضور الجماهيري، متجاوزة الرقم التاريخي البالغ نحو 3.5 مليون متفرج الذي سُجل في كأس العالم 1994، وذلك بفضل زيادة عدد المنتخبات والمباريات واتساع الملاعب المستضيفة.

وتشير التوقعات إلى أن مونديال 2026 سيكون الأكبر جماهيريًا وإيراديًا في تاريخ البطولة، إذ تشير التقديرات إلى أن إيرادات البطولة قد تصل إلى 12 مليار دولار، لتصبح النسخة الأكبر والأكثر عائداً في تاريخ كأس العالم.