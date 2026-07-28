يدرس الاتحاد الدولي لكرة ​القدم فيفا، بيع حصة في كيان تجاري جديد تقدر قيمته بـ20 مليار دولار، يتولى توحيد الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات التابعة كبطولة كأس العالم، بحسب "رويترز"

ويعمل على جمع مليارات الدولارات عبر استقطاب مستثمرين للاستحواذ على حصة قد تصل إلى 20 %، فيما يسعى إلى حشد تأييد الاتحادات البالغ عددها 211، في وقت يواجه انتقادات من اتحاد الأوروبي "اليويفاء".

وتقضي الخطة بإنشاء كيان جديد يحمل اسم (فيفا فورورد إنتربرايز) ، يكون مملوكا بالكامل للفيفا، ويتولى توحيد الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات التابعة للاتحاد الدولي.

وأكد الفيفا أنه سيحتفظ بالسيطرة الكاملة، إلى جانب "السلطة الحصرية"، على إدارة اللعبة والمسابقات وجدول المباريات وجميع القرارات التنظيمية والرياضية.

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وبموجب المقترح، سيدعو الفيفا مستثمرين خارجيين لشراء حصص أقلية غير مسيطرة في الكيان الجديد ‌بهدف جمع ‌ما يصل إلى 4.2 مليار دولار، مؤكدا أن صافي الأرباح ​سيُعاد ‌استثماره ⁠بالكامل في ​تطوير ⁠كرة القدم.

وقال رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، في بيان "كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وتمثل محركا استثنائيا للتنمية البشرية والاجتماعية".

أضاف "نجحت بعض الجهات في تحويل هذه الشعبية إلى قيمة تجارية كبيرة، ونحن نرحب بهذا النجاح ونرغب في استمراره، لأنه يصب في مصلحة اللعبة بأكملها".

تابع "مهمتنا تتمثل في ضمان نمو بقية منظومة كرة القدم بالتوازي مع ذلك، فالفيفا موجود لدعم التنمية المستدامة والشاملة في كل أنحاء العالم".

انتقادات حادة من اليويفا

لكن المقترح قوبل بانتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا). وقال اليويفا في بيان "هذا ⁠يتجاوز خطا لا ينبغي أبدا للمؤسسات الحاكمة لكرة القدم أن تتجاوزه".

أضاف "يتعامل ‌الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع هذه المسألة بمنتهى الجدية، ‌وينبغي لكل اتحاد وطني أن يفعل الشيء نفسه، وكذلك ​الدوريات والأندية واللاعبون والمشجعون والحكومات وجميع المهتمين بمستقبل اللعبة".

تابع "روح ‌كرة القدم وإدارتها ليستا أصولا قابلة للبيع أو التداول، خصوصا في ظل الغموض الكامل ‌بشأن الجهات التي ستستفيد ماليا من هذه الخطوة. لا أحد منا يملك كرة القدم، وليس من حق الفيفا بيعها".

في المقابل، قال إنفانتينو إن من حق كل اتحاد عضو الحصول على نصيب عادل من الموارد المالية المتاحة بما يمكنه من رسم مستقبله بنفسه.

أضاف المصدر أن جريج مافي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة ليبرتي ميديا، شارك مستشارا تجاريا في مشروع إنشاء الكيان الجديد التابع للفيفا.

أضاف "الأمر يتعلق بإضفاء الطابع الديمقراطي على كرة القدم في مختلف ‌أنحاء العالم". وقال متحدث باسم الفيفا إن المقترح سيعرض قريبا على الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادا، إضافة إلى مجلس الفيفا، وهما الجهتان ⁠اللتان ستتخذان القرار النهائي ⁠بشأنه.

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مستثمرون خارجيون وقال مصدر مطلع إن الفيفا يعمل مع مصرفيين في جيه. بي. مورجان لجمع مليارات الدولارات عبر استقطاب مستثمرين خارجيين للاستحواذ على حصة قد تصل إلى 20 في المئة من الكيان الجديد.

تعد هذه الإستراتيجية أداة استثمارية دائمة تركز على تنفيذ عدد محدود من ‌الاستثمارات طويلة الأجل في الامتيازات التجارية والمؤسسات الثقافية.

كانت "ثرايف إيترنال" قد استحوذت ⁠في ⁠وقت سابق من هذا العام على حصة أقلية في نادي "سان فرانسيسكو جاينتس" المنافس في دوري البيسبول الأمريكي.

أسس هذه الأداة الاستثمارية جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يشغل بوب إيجر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة والت ديزني، منصب مستشار ​لها.