حقق النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو إنجازاً تاريخياً غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، بعدما قاد منتخب بلاده لفوز عريض على نظيره الأوزبكي بنتيجة (5-0)، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب "إن آر جي" في هيوستن الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الـ11 في نهائيات كأس العالم 2026.

ودخل قائد "برازيل أوروبا" البالغ من العمر 41 عاماً التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما افتتح التسجيل لبلاده في الدقيقة السادسة من الشوط الأول، ليصبح رسمياً أول لاعب في تاريخ كرة القدم يتمكن من الهز في الشباك خلال 6 نسخ مختلفة ومتتالية من بطولات كأس العالم في أعوام: (2006، 2010، 2014، 2018، 2022، و2026).

ولم يكتفِ "الدون" بهذا الإنجاز، بل عاد ليعزز تقدم البرتغال بهدف شخصي ثانٍ (الثالث لفريقه) في الدقيقة 39، موقعاً على ثنائية وضعت اسمه كأكبر لاعب سنّاً (خارج مركز حراسة المرمى) يشارك أساسياً ويسجل ثنائية (دوبريه) في تاريخ المونديال.

وجاءت بقية خماسية الكتيبة البرتغالية المستعيدة لتوازنها عبر نونو مينديز (ق 17)، وهدف عكسي للحارس الأوزبكي عبد الواحد نعماتوف (ق 60)، قبل أن يختتم البديل رافائيل لياو المهرجان بالهدف الخامس في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وبعد إطلاق صافرة النهاية، توجه رونالدو مباشرة إلى كاميرات البث التلفزيوني موجهاً رسالة مقتضبة وحماسية لعشاقه ومنتقديه قائلاً: "لقد عدت.. أنا هنا مجدداً"، في إشارة إلى إسكات الانتقادات التي طالته مؤخراً بعد التعادل الافتتاحي المخيب للآمال أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1).

وبهذا الانتصار، رفعت البرتغال رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً، لتنعش حظوظها بقوة في التأهل إلى الدور الثاني قبل الموقعة المرتقبة أمام كولومبيا في الجولة الختامية، بينما تذيلت أوزبكستان الترتيب بلا نقاط.