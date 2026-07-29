تواصلت اليوم الأربعاء الانتقادات الموجهة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية مشروع لإنشاء شركة تتولى إدارة أنشطته التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولاته الأخرى وزيادة التمويل المخصص لتطوير كرة القدم من خلال استقطاب مستثمرين خارجيين.

كان "فيفا" أعلن عزمه إنشاء ‌كيان جديد تابع له بـ 20 مليار دولار يتولى إدارة كأس العالم وغيره من البطولات والفعاليات التي ينظمها، مع طرح ما يصل إلى 20 % من أسهم هذا الكيان أمام مستثمرين خارجيين.

توقّع "فيفا" أن تجمع الشركة الجديدة "4.2 مليارات دولار" بحلول نهاية العام، وأنه "سيعاد استثمار جميع أرباحها الصافية في كرة القدم"، واعدا أعضاءه بعوائد اقتصادية عبر آلية تمويل جديدة تحمل اسم برنامج +فيفا فاست فوروورد+".

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جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" وإلى جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب __Trump_WCup_Soccer_56776--d312a-1784704852(2)

فيفا مطالب بـ "رفع يده" عن اللعبة؟

ندد غلين ميكاليف، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشباب والثقافة والرياضة، بشدة بهذا المشروع مطالبا "فيفا" برفع يده عن اللعبة، واعتبر ميكاليف في منشور على "إكس" أن هذه المقترحات "تثير تساؤلات مهمة في ما يتعلق بقانون المنافسة".

وقال: "أصبح التسليع المتواصل لكرة القدم مفسدا لها. ينبغي للنجاح التجاري أن يعزز كرة القدم، لا أن يستهلكها. فيفا سيدعو أطرافا خارجية إلى القيام باستثمارات أقلية ومن دون حق السيطرة" داخل هذه الشركة.

ميكاليف أشار إلى أن المحكمة العليا الأوروبية تقضي بأن تخضع القواعد الرياضية لقوانين التكتل "عندما تترتب عليها آثار اقتصادية". وأفاد بأن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي سيدرس هذه الخطط "بعناية" ضمن نطاق صلاحياته.

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جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" وإلى جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب : "أ ب" __Argentina_Spain_WCup_Soccer__3497--00852-1784562493

مثار لتساؤلات عميقة

مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الشباب والثقافة والرياضة قال أيضا: "إن هذا الأمر يثير قلقا خاصا عندما تتماهى السلطات التنظيمية لـ "فيفا" مع المصالح المالية لكيانات خاصة... هذا الأمر يثير تساؤلات عميقة بشأن الحوكمة والاستقلالية وتضارب المصالح".

جاء بيان "فيفا" أمس الثلاثاء ليؤكد تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية استنادا إلى تسريبات من مصدرين بشأن المشروع.

أفادت الصحيفة بأن رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو قد يستفيد من الخطة عبر توليه منصب مفوض الشركة الجديدة بعد انتهاء ولايته المقبلة المتوقعة في 2031.

لم يتأخر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في الرد على هذه المبادرة، حيث قال: "إن روح كرة القدم وحوكمتها ليستا رأسمالٍ يمكن المضاربة عليه، لا سيّما في غياب الشفافية بشأن وجهة الأرباح المالية. لا أحد منا يملك كرة القدم، وليس من حق فيفا بيعها".

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لا تفاصيل جوهرية

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الأربعاء "نشعر بقلق بالغ إزاء غياب الإجراءات والحوكمة"، كاشفا "لم نكن على علم إطلاقا بهذا المقترح، ولا نملك أي تفاصيل جوهرية عنه، بما في ذلك ماهية العرض المطروح فعليا أو الشروط المرتبطة به".

أضاف: "عندما يتم عرض المقترح بصورة كاملة وشفافة كما وعد فيفا، سنوضح موقفنا بجلاء وندلي بمزيد من التعليقات".

بيان "يويفا" اعتبر الخطة تجاوزا لحدود "لا ينبغي أبدا للمؤسسات المسؤولة عن إدارة كرة القدم أن تتخطاها".

وقال: "يتعامل يويفا مع هذه المسألة بمنتهى الجدية، وينبغي أن تفعل الاتحادات الوطنية الشيء نفسه.

علق اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" قائلا إنه لم يُبلّغ بهذه المسألة إلا عبر التقارير الإعلامية، ثم لاحقا ‌من خلال ‌بيان صحفي.

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وقال: "نشعر بقلق بالغ إزاء عدم اتباع الإجراءات الواجبة. نتقاسم خيبة الأمل ‌التي ⁠أعرب عنها كثيرون ⁠في منطقتنا وفي مجتمع كرة القدم العالمي، إذ جرى إعداد هذا المقترح بهذه الدرجة من التفصيل ونشره على الملأ قبل إجراء أي نقاش مع الهيئات الإدارية المعنية وأصحاب المصلحة."

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قال بدوره إن لديه إيمانا راسخا بضرورة تزويد جميع أطراف ⁠اللعبة بالمعلومات الكافية، ومنحهم الوقت المناسب لتقييم المقترح بصورة شاملة، بما في ذلك ‌الجوانب المتعلقة بالحوكمة، والاعتبارات القانونية، والتجارية، والإستراتيجية.

أضاف: "يُعدّ هذا النهج ضروريا ‌لضمان أن يعكس أي قرار المصالح الجماعية لمجتمع كرة القدم العالمي، وأن يعزز الثقة في إطار الحوكمة المعتمد لدى الاتحاد ‌الدولي".

إنفانتينو ليس الحلّ

خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إن مسابقات فيفا وحقوقها التجارية ليست ملكية شخصية لرئيسه إنفانتينو، وأي شخص يخلط بين السياسة والانضباط والمال والسلطة من دون شفافية لا يصلح لقيادة أي مؤسسة. إنفانتينو ليس الحل لمشكلات الحوكمة في فيفا".

فيليب ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، قال: "علمنا بوجود هذا المشروع الكبير من ‌خلال بيان صحفي، من دون أن تكون لدينا أي تفاصيل بشأنه. ونظرا لطبيعته - أو بالأحرى، وفق ما فهمته، الرغبة في إدخال صناديق استثمار إلى كيان تجاري إلى جانب فيفا - فمن الواضح أنه يثير العديد من التساؤلات، لا سيما أن الاتحادات الأعضاء لم تُشرك في المناقشات ولم تزود بالمعلومات اللازمة لإبداء رأي مستنير بشأن قضايا تبدو جوهرية لمستقبل كرة ‌القدم.

من جهته شدد جوسيف بلاتر، الرئيس السابق للفيفا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "لقد وصلت العلاقة الوثيقة بين رئيس الفيفا والرئيس الأمريكي إلى بعد مالي يسبب ضررا بالغا لكرة القدم. لا يحق لأحد بيع لعبتنا".