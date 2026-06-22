«حقيبة بيضاء» تهزم قيود الرعاية في مونديال 2026 .. «ليفايز» تكسب

كسبت شركة «ليفايز» معركة العلامات التجارية في ملاعب كأس العالم 2026، ليس عبر عقود الرعاية أو الظهور الإعلاني، بل من خلال رد تسويقي بسيط حصد اهتمام ملايين المتابعين حول العالم، وفقا لموقع Inside World Football.

خلال منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قواعد صارمة على الملاعب المستضيفة، تقضي بإخفاء شعارات الرعاة غير المرتبطين بالبطولة.

وبينما تظل علامات الشركاء الرسميين لـ«فيفا» حاضرة في المشهد، تختفي أسماء وعلامات تجارية أخرى خلف أغطية مؤقتة، التزاماً بحقوق الرعاية الحصرية للبطولة.

حقيبة بيضاء فوق اسم ليفايز

كان من بين أبرز هذه الحالات تغطية اسم «ليفايز» أعلى ملعب يحمل اسم الشركة بحقيبة بيضاء ضخمة، في لقطة أثارت اهتمام المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن الشركة الأمريكية المصنعة للجينز اختارت عدم التعليق أو الاعتراض. وبدلاً من ذلك، استبدلت صورة حسابها الرسمي على إنستجرام بصورة الحقيبة البيضاء نفسها، في رسالة ساخرة وبالغة البساطة وصلت إلى أكثر من 10 ملايين متابع، قبل أن تنتشر على نطاق واسع بين جماهير كرة القدم حول العالم.

أسماء الملاعب تتغير مؤقتاً

لا تقتصر قواعد «فيفا» على إخفاء الشعارات فقط، إذ تُستخدم خلال البطولة أسماء محايدة للملاعب بدلاً من أسمائها التجارية.

لذلك يظهر ملعب AT&T باسم «ملعب دالاس»، وملعب SoFi باسم «ملعب لوس أنجلوس»، في إطار سياسة موحدة تهدف إلى حماية رعاة البطولة الرسميين وتقليل ظهور العلامات التجارية غير المرتبطة بها.

برنامج لتوحيد الهوية البصرية

تأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج تزيين الملاعب الذي تعاقد «فيفا» على تنفيذه مع شركتي Look Company وThe Team Live، بهدف توحيد الهوية البصرية للمواقع المستضيفة، وإزالة أي ظهور تجاري يتعارض مع حقوق الرعاية الخاصة بكأس العالم.

عمليات إخفاء واسعة

شملت عمليات الإخفاء عشرات العلامات التجارية داخل الملاعب الأمريكية. ففي ملعب «سوفي» استُخدمت أغطية ولافتات شبه شفافة لإخفاء بعض الشعارات، بينما غُطي شعار «جيليت» المثبت على أكثر من 60 ألف مقعد باستخدام شرائط لاصقة زرقاء.

كما جرى تغطية سيارات «فورد» المعروضة داخل ملعب «إيه تي آند تي» بدلاً من نقلها، إلى جانب إزالة أو إخفاء شعارات تجارية أخرى في مناطق الإعلام والمعسكرات التدريبية.

انتصار في معركة الانتباه

ورغم نجاح «فيفا» في فرض معاييره التسويقية داخل الملاعب، فإن لقطة «الحقيبة البيضاء» منحت «ليفايز» انتصاراً مختلفاً في معركة الانتباه والانتشار الرقمي، إذ تحولت محاولة إخفاء العلامة التجارية إلى واحدة من أكثر القصص تداولاً خلال البطولة.

فالشركة لم ترفع كأساً، ولم تحصل على مساحة إعلانية رسمية، لكنها حققت ما تسعى إليه معظم العلامات التجارية: أن تصبح محور الحديث.