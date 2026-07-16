أعادت احتفالات الأرجنتين عقب الفوز على إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 إلى الواجهة قضية جزر الفوكلاند، أو "المالوين"، لتؤكد أن النزاع بين البلدين لا يزال حاضراً في الذاكرة الوطنية، رغم مرور أكثر من أربعة عقود على الحرب التي اندلعت 1982.

ورغم أن الخلاف يُستحضر غالباً في المناسبات الرياضية والسياسية، فإن جذوره تتجاوز التاريخ والهوية الوطنية إلى اعتبارات اقتصادية وإستراتيجية.

فالجزر الصغيرة الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي تتمتع بثروات بحرية واعدة، وإمكانات نفطية، وموقع جيوسياسي يمنحها أهمية تفوق كثيراً مساحتها وعدد سكانها، وهو ما يجعلها محور نزاع مستمر بين بريطانيا والأرجنتين منذ أكثر من 190 عاماً.

الثروة السمكية .. عماد الاقتصاد

تقع جزر الفوكلاند في جنوب المحيط الأطلسي على بعد نحو 500 كيلومتر من السواحل الأرجنتينية، ويقطنها نحو 3500 نسمة فقط. ورغم صغر حجمها، نجحت في بناء اقتصاد يعتمد بصورة رئيسية على الموارد البحرية.

ووفقاً لحكومة جزر الفوكلاند، تمثل تراخيص الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية، بينما يشكل قطاع الصيد ما بين 35% و48% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعد صيد الحبار النشاط التجاري الأبرز.

ولا تقتصر أهمية القطاع على الإيرادات العامة، بل يوفر الوظائف ويمول جانباً كبيراً من الخدمات الحكومية والبنية التحتية، ما جعل الاقتصاد المحلي أقل اعتماداً على الدعم البريطاني مقارنة بما كان عليه في العقود الماضية.

النفط والغاز .. رهان المستقبل

إلى جانب الثروة السمكية، تمتلك المياه المحيطة بالجزر احتياطيات واعدة من النفط والغاز.

وأشارت صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن مشروع تطوير حقل “سي لايون” يعد أكبر مشروع نفطي في المنطقة، مع استمرار الجهود لتطويره رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج وبعده عن مراكز الخدمات النفطية العالمية.

ورغم أن الإنتاج التجاري لم يبدأ بعد على نطاق واسع، فإن التقديرات الخاصة بالاحتياطيات المحتملة تضيف بعداً اقتصادياً جديداً للنزاع، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على مصادر الطاقة.

أهمية إستراتيجية تتجاوز الموارد

لا تنبع أهمية الفوكلاند من مواردها الطبيعية فقط، بل أيضاً من موقعها الجغرافي الذي يمنح بريطانيا موطئ قدم عسكرياً في جنوب المحيط الأطلسي.

وتضم الجزر قاعدة “ماونت بليزنت” الجوية، التي تعد إحدى أهم القواعد البريطانية خارج أوروبا، وتوفر قدرة على حماية الملاحة البحرية، ومراقبة مساحة واسعة من جنوب الأطلسي، ودعم البعثات المتجهة إلى القارة القطبية الجنوبية.

كما تمنح السيادة على الجزر بريطانيا حقوقاً في منطقة اقتصادية خالصة تمتد لمئات الآلاف من الكيلومترات المربعة، بما تحويه من ثروات بحرية وفرص مستقبلية لاستغلال النفط والغاز.

لماذا يتمسك السكان ببريطانيا؟

تؤكد الحكومة البريطانية أن موقفها يستند إلى مبدأ حق سكان الجزر في تقرير المصير.

وفي الاستفتاء الذي أُجري 2013، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أن 99.8% من المشاركين صوتوا لمصلحة استمرار الجزر إقليماً بريطانياً لما وراء البحار، مع نسبة مشاركة بلغت نحو 92%.

ويعود هذا الموقف إلى عدة عوامل، أبرزها الارتباط التاريخي والثقافي بالمملكة المتحدة، وتمتع الجزر بحكم ذاتي واسع يدير معظم الشؤون الداخلية، بينما تتولى لندن ملفات الدفاع والسياسة الخارجية.

كما أسهمت الإيرادات المرتفعة من قطاع الصيد في تمويل خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية، ما عزز مستوى المعيشة والاستقرار الاقتصادي، وهو ما يدفع غالبية السكان إلى تفضيل استمرار الوضع القائم.

نزاع لم تغلق صفحته

انتهت حرب الفوكلاند عام 1982 باستعادة بريطانيا السيطرة على الجزر، إلا أن الأرجنتين لا تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها تحت اسم “جزر المالوين”، وتطالب باستئناف المفاوضات بشأن السيادة، بينما تتمسك لندن بحق سكان الجزر في تحديد مستقبلهم.

ولهذا، لا تزال الفوكلاند حاضرة في الخطاب السياسي والوجدان الشعبي في البلدين، وهو ما يفسر عودة القضية إلى الواجهة مع كل مواجهة رياضية أو مناسبة وطنية تجمع الأرجنتين وإنجلترا.

وبين الثروة السمكية، والاحتياطيات النفطية المحتملة، والموقع العسكري الذي يمنح نفوذاً في جنوب الأطلسي، تبقى الفوكلاند مثالاً واضحاً على أن القيمة الاستراتيجية لأي إقليم لا تُقاس بمساحته أو عدد سكانه، بل بما يملكه من موارد وما يوفره من نفوذ جيوسياسي.